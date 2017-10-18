بالفيديو| كيرك مايرز.. من السمنة المفرطة لمدرب لياقة "نجوم هوليوود"

بدخول فصل الصيف وارتداء الملابس الخفيفة تظهر حقيقة الأجسام الخاملة والمترهلة، فإذا كنت تبحث عن قصة ملهمة حول اللياقة البدنية، فعليك بزيارة صفحة "كيرك مايرز" على "إنستجرام".

مايرز.. مؤسس "دوج باوند"، من أكبر الصالات الرياضية في نيويورك، حيث يتدرب ألمع نجوم هوليوود فيها، منهم "هيو جاكمان، وستيف ماكوين" إضافة إلى العارضات المميزات منهن "أدريانا ليما، ولايس ريبيرو".

بدأت قصة مايرز في المدرسة الثانوية عندما كان يزن أكثر من 150 كيلوجراما، وفي الـ21 من عمره، أصيب بمرض فشل القلب الاحتقاني، بعدها لجأ للياقة البدنية، لإنقاذ حياته حرفيا، وقادته رحلته لاكتشاف شغفه بمساعدة الآخرين للوصول للوزن المثالي المرغوب.

بات مايرز حاليا من أشهر مدربي اللياقة البدنية، وتكلفة جلسة التدريب الشخصية الواحدة 500 دولار، وأغلب متدربيه من المشاهير.

وتحدث "موقع بيزنيس إنسايدر" إلى مايرز لمعرفة ما الفريد من نوعه فيما يتعلق ببرنامج التدريب الذي يجعل القادة وكبار المصرفيين والمشاهير يترددون عليه؟

أخبرهم مايرز، بأنه لا توجد أجهزة الجري في صالته الرياضية، وعدد قليل من الدراجات والمزلاجات.

وقال: "في العديد من برامجنا التدريبية نستخدم الضغط الشديد، بمعنى إجراء مجموعة واحدة من التمارين مباشرة بعد مجموعة من تمارين مختلفة دون أخذ راحة بينهما، هذا يحافظ على ارتفاع معدل نبضات قلبك خلال معظم التمرينات لجعله أكثر كفاءة وفعالية".

وأضاف مايرز، أن جميع التدريبات تركز على الفرد، حيث تصمم برامج التدريب لكل احتياجات عملائه، سواء كان فقدان الوزن أو بناء العضلات، ومع ذلك، قال إنه يوجد قاسم مشترك في الكثير من التدريبات وهو التوازن.