بريطانية تشتري "أغلى موزة" بالعالم

فوجئت بريطانية بفاتورة شراء تلقتها على البريد الإلكتروني تتجاوز 1000 إسترليني من متجر "أسدا"، مدرج عليه سعر موزة واحدة على فاتورة الشراء بقيمة تتجاوز 930 جنيه إسترليني.

وقدم المتجر البريطاني اعتذار للخطأ الذي بدر منه على الفاتورة، ملقيا اللوم على خطأ تقني في جهاز الكمبيوتر وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت بوبي غوردون إلى أن البنك المسؤول عن إصدار البطاقة الائتمانية الخاصة بها، قام بتعطيل المعاملة بعد تجاوز قيمة الشراء 1000 إسترليني بداعي "الاحتيال".

واحتوت فاتورة الشراء الخاصة بغوردون مشتريات لا يتجاوز أقصاها حاجز 5 جنيهات إسترلينية، إلا أن المفاجأة كانت في سعر الموزة الذي بلغ 930.11 إسترليني (نحو 1320 دولار)، وهي في الحقيقة تقدر بـ 0.11 إسترليني.