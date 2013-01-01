وداعا برونو سامارتينو.. بطل المصارعة لمدة 11 سنة وصديق ترامب وشوارزنجر

مصارع إيطالي معتزل، حمل حزام بطولة المصارعة الحرة مرتين لمدة 11 سنة، هو برونو سامارتينو، الأسطورة الذي رحل عن عالمنا بالأمس عن عمر ناهز 82 عاما.

ولد سامارتينو يوم 6 أكتوبر 1935 في قرية بيتسوفراتو في إيطاليا، وخلال الحرب العالمية الثانية اختبأت عائلته في أحد جبال إيطاليا، وفي عام 1950 سافر سامارتينو إلى أمريكا وتعلم الإنجليزية، وبدأ مشواره مع عالم المصارعة الحرة عام 1959.

وخلال مشواره على الحلبة الذي امتد حتى اعتزاله عام 1987، كان الإيطالي الراحل واحدا من أفضل مصارعي WWE، حيث يعتبر أكثر من حمل حزام البطولة، حيث حمله مرتين ولمدة 4040 يوما أي لحوالي 11 سنة وأكثر من حمله بمرة واحدة أي لحوالي 2803 وأصبح أكثر المصارعين شهرة في الستينيات وفي أوسط الثمانينيات، وكانت حركته القاضية "الفينيش" معروفة باسم "حضن الدب" أو Bearhug حيث تقوم على اعتصار خصر الخصم ورفعه إلى أعلى حتى تخور قواه تماما.

كان سامارتينو صديقا مقربا من الفنان والسياسي الأمريكي أرنولد شوارزنيجر، وفي عام 2013 انضم الإيطالي الراحل إلى "قاعة الشهرة" وله تمثال فيها، وهي قاعة تضم كبار المصارعين والمعتزلين منهم.

وفيما يلي مقطع فيديو لآخر مباراة لبرونو سامارتينو قبل اعتزاله المصارعة عام 1987، وكان عمره 52 عاما..