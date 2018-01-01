أحمد شيبة.. "يعلم ربنا" إن "الزهر لعب"

يقف في منتصف فرح شعبي، حاملًا في يده الميكروفون، يبدأ في تقديم عدد من الأغاني الطربية القديمة لنجوم الغناء ممن سبقوه إلى عالم النجومية والشهرة، يتوسطها واحدة أو اثنين من أغانيه الخاصة، ينال إعجاب ورضا الحاضرين فيطلبوا منه المزيد، ومن فرح إلى آخر داخل أحياء الإسكندرية الشعبية، بدأ في حجز اسمه بقوة لدى مُتعهدي الأفراح في عروس البحر المتوسط.

"يا حبة البن أرضك فين فناجيلك"، كلمات واحدة من الأغنيات التي بدأت في صناعة اسم النجم الشعبي أحمد شيبة، قبل "لعب الزهر"، حيث الانطلاقة نحو عالم الفضائيات والأفلام، وشهرته على نطاق واسع داخل مصر والوطن العربي.

طرح أحمد شيبة ألبوم غنائي خاص باسمه قبل تحقيق الشهرة الواسعة في محافظات الجمهورية، وكان من بينه أغنية "هذا جناه أبي"، التي صورها بطريقة الفيديو كليب، وكانت أول درجات سلم النجاح خارج الأفراح الشعبية التي اعتاد الغناء فيها.

الخطوة الأبرز في مشوار "شيبة" كانت عبر فيديو كليب "اللي مني مزعلني"، وشاركه فيه ابنه الأكبر محمد شيبة، وقادته بعد ذلك تلك الأغنية في الظهور في الأعمال الدرامية في التلفزيون والسينما، كان أبرزها مسلسل "النايت"، وفيلم "أوشن 14" عام 2015-2016.

لم يكن أحمد شيبة قد حقق الشهرة الكافية، حتى خرج المواطن أحمد جودة المعروف باسم "أبوصدام"، في فرح شعبي بالمنصورة ليظهر حبه بشكل عصبي كبير حتى تصل عدد مشاهدة الفيديو لأكثر من 2 مليون مشاهدة في أقل من عام، وأصبح "صدام" من أشهر الشخصيات المستخدمة في إيمائات الإنترنت بجملته الشهيرة "أنت مية المية المية وأسيادنا راضيين عليك".

استمر أحمد شيبة في تقديم أغنياته الشعبية التي تحقق صدى في أوساط معجبيه، لكنه كان على موعد مع التألق وبداية الشهرة الحقيقية على نطاق العالم العربي أجمع، بعدما طرح أغنية "آه لو لعبت يا زهر".

الأغنية كانت ضمن حيثيات فيلم "أوشن 14"، وتخطت الأغنية على موقع "يوتيوب" أكثر من 222 مليون مشاهد.

"الزهر لعب" هذه كانت أبرز تعليقات الجمهور على النجاح الكبير الذي حققه أحمد شيبة عقب أغنيته الأشهر حتى الآن، ولكن يبدو أن "الزهر" سيستمر في اللعب مع ابن الإسكندرية، من خلال أغنيته الأحدث "يعلم ربنا"، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل "نسر الصعيد"، بطولة الفنان محمد رمضان، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

الأغنية حققت صدى ونجاحًا كبيرًا على موقع "يوتيوب" عقب بضعة ساعات من طرحها، حيث تخطت النصف مليون مشاهدة، حتى الآن، ويستمر الرقم في الازدياد بطريقة كبيرة.