من الزمالك لـ"الشواكيش".. "نحس" ميت عقبة مستمر في 2018

شهد اليوم حلقة جديدة من مسلسل "نحس" منطقة ميت عقبة، داخل محافظة الجيزة، عقب إخفاق فريق الترسانة، في التأهل إلى الدوري الممتاز، لينتظر عام آخر من أجل محاولة جديدة تُعيده إلى دوري الأضواء والشهرة، بعدما قضى 10 سنوات حتى الآن في عالم المظاليم (الدرجة الثانية)، كما يُطلق عليه خبراء الكرة في مصر.

الترسانة أو "الشواكيش"، اللقب الأحب إلى قلوب جماهير الفريق الأزرق، كان على وشك التأهل للدوري الممتاز، خلال مباراته اليوم أمام فريق جمهورية شبين، لكنه فشل في حصد الفوز بالهزيمة بهدف نظيف أمام أصحاب المركز الثامن في مجموعة القاهرة.

هدف المباراة الوحيد، الذي جاء عقب تسديدة محمود عاطف، حارس مرمى شبين، للكرة بطريقة مباشرة إلى حميد مهاجم فريقه الذي انطلق وشكل خطورة، وسدد منفردًا على مرمى أحمد فوزي، حارس الترسانة، لكنه تصدى لها لترتد الكرة ويسكنها حسام فتحي في شباك الشواكيش.

هزيمة الترسانة، منحت فريق نجوم المستقبل، بطاقة التأهل عن مجموعة القاهرة، للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ تأسيسه منذ 10 أعوام.

في حين أن الترسانة مضطر للانتظار عام آخر عقب غياب عن الدوري الممتاز منذ هبوطه في موسم 2008-2009.

عام 2018، يبدو أن دخل على منطقة ميت عقبة بقدمه اليسرى، فعلى الجانب الآخر في المبنى المقابل لنادي الترسانة، يتواجد نادي الزمالك، أحد قطبي الكرة المصرية، الذي يعيش هو الآخر موسمًا سيئًا على المستوى الكروي، وعدد من الرياضات الأخرى.

ليس العام فقط، ولكن اليوم 18 أبريل، كان نظير شؤم على فريقي ميت عقبة، لاسيما بعدما قضى فريق الإسماعيلي نظيره الزمالك على آماله في التأهل لدوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلب على مصر المقاصة بهدفين لهدف.

فريق الكرة في الزمالك يحتل حتى الآن المركز الثالث برصيد 54 نقطة، وبفارق 28 نقطة عن الأهلي المتصدر، برصيد 82 نقطة، و8 نقطات عن الإسماعيلي صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة.

وتنتظر المنطقة الأشهر في عالم كرة القدم داخل محافظة الجيزة، عامًا جديدًا ربما يكتب النجاح والتألق لناديي الزمالك والترسانة في المستطيل الأخضر، سواء حلم الفارس الأبيض نحو طريق البطولات، وطموح الشواكيش في العودة من جديد إلى الدوري الممتاز.