بالصور| الأطباء يستخرجون قداحة من بطن مريض ابتلعها منذ 20 عاما

الاطباء يستخرجون ولاعة من بطن مريض ايبتلعها منذ 20 عامًا
أجرى أطباء من مدينة تشنجدو بمقاطعة سيتشوان الصينية عملية استخراج قداحة من بطن رجل صيني، ابتلعها قبل 20 عاما.
وقال الرجل، للأطباء إنه ابتلع قداحة في القرن الماضي عن طريق الخطأ، لكنه لم يهتم لطلب المساعدة الطبية حينها ولأنه لم يشعر بأي انزعاج طوال تلك الفترة، إلا أنه أصبح يعاني في الفترة الأخيرة من آلام شديدة في البطن ومن براز دموي، وفقًأ لـ"روسيا اليوم".
وتم تصوير العملية بكاميرا فيديو خاصة أدخلها الأطباء إلى جوف المريض واستغرقت العملية مدة 10 دقائق لاستخرج الأطباء القداحة بعد المحاولة الثانية في سبر بطن الرجل.
دفع شاب حياته ثمنا لتعليق على صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
كارثة جديدة تواجه مستخدمي "فيسبوك" بسبب بصمة الوجه
عرضت الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" تقريرًا عن فتاتين لقيتا مصرعهما بسبب زجاجة زيت شعر.
حل الإنسان الصناعي "صوفيا" ضيفة على الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المٌذاع عبر فضائية "dmc".
أظهرت تجارب أجراها العلماء، فوائد مذهلة لعقار "الفياجرا"، في معالجة أمراض السرطان.
تعليقات الفيسبوك