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بالصور| الأطباء يستخرجون قداحة من بطن مريض ابتلعها منذ 20 عاما

بالصور| الأطباء يستخرجون قداحة من بطن مريض ابتلعها منذ 20 عاما

بالصور| الأطباء يستخرجون قداحة من بطن مريض ابتلعها منذ 20 عاما

اليوم PM 06:18
الاطباء يستخرجون ولاعة من بطن مريض ايبتلعها منذ 20 عامًا

الاطباء يستخرجون ولاعة من بطن مريض ايبتلعها منذ 20 عامًا

كتب: وكالات

أجرى أطباء من مدينة تشنجدو بمقاطعة سيتشوان الصينية عملية استخراج قداحة من بطن رجل صيني، ابتلعها قبل 20 عاما.

وقال الرجل، للأطباء إنه ابتلع قداحة في القرن الماضي عن طريق الخطأ، لكنه لم يهتم لطلب المساعدة الطبية حينها ولأنه لم يشعر بأي انزعاج طوال تلك الفترة، إلا أنه أصبح يعاني في الفترة الأخيرة من آلام شديدة في البطن ومن براز دموي، وفقًأ لـ"روسيا اليوم".

وتم تصوير العملية بكاميرا فيديو خاصة أدخلها الأطباء إلى جوف المريض واستغرقت العملية مدة 10 دقائق لاستخرج الأطباء القداحة بعد المحاولة الثانية في سبر بطن الرجل.

 

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