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دب "يصنع فخا لنفسه" وينجو بصعوبة

اليوم PM 04:40
الدب المحتجز داخل السيارة

الدب المحتجز داخل السيارة

كتب: وكالات

عمل دب بري فخا لنفسه، عندما اقتحم سيارة وأغلق الأبواب على نفسه، قبل أن يتم إخراجه وإعادته للبرية بنجاح في عملية معقدة، أمس، حسبما أكدت السلطات في ولاية كولورادو الأمريكية.

وقال مكتب الشرطة في مدينة بولدر عبر منشورا على صفحته الرسمية، إن الدب داخل السيارة، وأرفقه بصورة للحيوان البري المحتجز، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وحذرت الشرطة السكان من أن "موسم البحث عن الطعام قد بدأ" بالنسبة للحيوانات البرية، منوهة بأنهم "معرضون لخطر الحيوانات الشاردة في أي وقت".

فيما وضعت الشرطة قائمة بطريقة التعامل مع الدببة في حال مواجهتها، خاصة أن المدينة تقع في جبال روكي الجبلية التي تستوطنها هذه الحيوانات.

وتضمنت النصائح عدم وضع القمامة في الخارج مساء، وإقفال الأبواب والنوافذ جيدا، كما حذرت من ترك أشياء داخل السيارات مما قد يجذب الدببة لاقتحامها.

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