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قبل ساعات من افتتاحها.. تعرف إلى سعر تذاكر أول سينما بالسعودية

منذ 53 دقيقة
صورة من السينما بالسعودية

صورة من السينما بالسعودية

كتب: دينا عبدالخالق

بعد مرور ما يزيد عن 5 أشهر على إعلان المملكة العربية السعودية قرار جديد ومختلف من نوعه، إذ وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، في ديسمبر الماضي، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي بالمملكة، نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" صورا للاستعدادات قبل عرض أول فيلم بالمملكة منذ أكثر من 30 عامًا، اليوم.

وقبل ساعات من فتح دور السينما للجمهور، كانت صحيفة "سبق" السعودية كشفت عن أسعار التذاكر الأولية لحضور الأفلام، نقلا عن المدير التنفيذي لشركة AMC أول مشغل لدور السينما في المملكة، آدم أريون، قائلا، إن تكلفة التذاكر الأولية ستكون 13 دولارا أي ما يعادل 50 ريالا سعوديا، مضيفا أن الأسعار سيتم تخفيضها مع الوقت، وتختلف من فيلم إلى آخر، مثل بقية دول العالم.

وأوضح أريون، أن الشركة ستعمل على تطوير عمل بيع التذاكر، لمنح الجمهور عدة خيارات للحصول على التذاكر، وذلك عن طريق شباك التذاكر أو المواقع الإلكترونية، وغيرها من أجهزة البيع الذاتية التي سيتم نشرها في بعض الأسواق الرئيسية والمواقع السياحية، لافتا إلى أن الأماكن العامة في السعودية لا تفصل بين الجنسين، ولا أعتقد أنه سيكون هناك فصل، ولكن بالتأكيد سيكون هناك بعض أوقات العرض المخصصة للرجال وأخرى للنساء فقط".

وتعادل قيمة تذكرة السينما بالمملكة في مصر ما يقرب من 235 جنيها، وفقا ما سجلته العملة السعودية والبالغ 4.71 جنيه كأعلى سعرا للشراء.

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