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مذاقه أفضل من مظهره.. مطعم يقدم "كرواسون الفحم النباتي" بلندن

اليوم PM 02:52
في لندن.. مطعم يقدم "كرواسون الفحم النباتي"

في لندن.. مطعم يقدم "كرواسون الفحم النباتي"

كتب: أروا الشوربجي

لا يمكن أن تقدم الكرواسون المحروق، كوجبة فطور جيدة، إلا فتاة إنجليزية اكتشفت "الكرواسون الفحمي النباتي" يقدمه مطعم في شرق لندن، والذي يساعد على إزالة السموم من  الجسم.

يقدم هذا النوع من الكرواسون يقدم في مطعم "Coco di Mama"،  ويعد "بمذاق أفضل من مظهره"، وتكلف القطعة 2.15 جنيه إسترليني، قالت إدارة المطعم إن معجناتها ذات اللون الأسود، والتي يتم إعدادها من النباتات، مصنوعة من الزبدة النباتي ودقيق الشعير، الكربون النشط، السكر ونكهة الليمون، مؤكدة أن "الفحم/ الكربون" يساعد على إزالة السموم من الجسم كالكحول.

وأكدت، ميشيل ماكجينيس، اختصاصية التغذية والمتحدثة باسم الجمعية البريطانية للحمية الغذائية، لصحيفة "مترو" البريطانية، أن لعب الفحم النباتي النشط، يلعب دورا هاما في علاج الجرعة الزائدة من المخدرات والتسمم، عن طريق الارتباط بالمادة الكميائية وإزالتها من الأمعاء، والحد من الامتصاص وإزالة المادة.

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