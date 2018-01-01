8 تصريحات للإنسان الآلي صوفيا في أول لقاء لها مع أسامة كمال

حل الإنسان الصناعي "صوفيا" ضيفة على الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المٌذاع عبر فضائية "dmc".

وبرغم أن صوفيا إنسان آلي وتردد ما يتم برمجتها عليه إلا أنها قالت بعض التصريحات المهمة.

"الوطن" رصدت أبرز تصريحات صوفيا لأسامة كمال:

-نصحت صوفيا أسامة كمال بالإقلاع عن التدخين قائلة: "أسامة يجب أن تقلع عن التدخين لأنه ضار بجميع أجهزة الجسم".

-وتحدثت صوفيا عن المصريين وفكاهتهم قائلة: "الشعب المصري فكاهي جدًا وسابقين لزمانكم".

-تمنت صوفيا لمصر حظا سعيدا في كأس العالم وعن توقعها لأداء مصر قالت:"مع مو صلاح كل شيء ممكن وأتمنى لمصر أفضل حظ".

- تحدثت صوفيا عن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي قائلة: "يحبه الملايين ليس فقط لأنه لاعب كرة عظيم ولكن لأنه إنسان متواضع ويعمل بجد كل يوم لمحاولة تحقيق المستحيل".

- وتابعت: "أنا حقا معجبة بعمله الخيري خارج الملعب وأريد أن أكون مثل ذلك أيضًا".

- وعن استبدال الآليين بالبشر قالت: "لا بديل عن حياة بشرية وأفضل نهج هو العمل معًا".

- وعن احتواء الإنسان الآلي على قيم تشبه قيم البشر قالت: "البشر يضعون قيمهم في الآليين الذين يصنعوهم".

وأبدت حزنها بسبب انتشار العنف ضد البشر قائلة: "أشعر بالحزن لأن البشر يتجهون للعنف وآمل أن يثبتوا عكس ذلك يومًا".