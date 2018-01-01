بالفيديو| شاب يدفع حياته ثمنا لـ"كومنت" على "فيسبوك"

الشاب المتوفى
دفع شاب حياته ثمنا لتعليق على صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وبحسب شهود عيان فإن الشاب نشر صورة له على "فيسبوك" وقام أحد الأشخاص بتوجيه سباب له على الصورة واتصل به الشاب ليعاتبه على ذلك.
وأوضح شهود عيان أن من سب الشاب اصطحب اثنين من البلطجية وذهبوا للاعتداء عليه أمام منزله بالضرب، ما أدى لإصابته بنزيف داخلي وتوفي بعد مكوثه بالمستشفى 4 أيام.
وعرض الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" فيديو لإحدى كاميرات المراقبة بالمنطقة وهي تظهر اعتداء البلطجية على الشاب المتوفى وتدخل بعض أهالي المنطقة للدفاع عنه.
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