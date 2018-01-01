آخر الأخبار

بالفيديو| السويد تكشف عن أول طريق مُكَهرَب في العالم

بالفيديو| السويد تكشف عن أول طريق مُكَهرَب في العالم

بالفيديو| المارة يوقعون بمشتبه به أثناء مطاردة الشرطة له

بالفيديو| المارة يوقعون بمشتبه به أثناء مطاردة الشرطة له

"الزعيم" و"سمورة".. 8 أفلام جمعت "عتاولة الكوميديا" قبل "عوالم خفية"

"الزعيم" و"سمورة".. 8 أفلام جمعت "عتاولة الكوميديا" قبل "عوالم خفية"

صور | خطة "رائعة" لاستنساخ ماموث صوفي بعد 42 ألف سنة لـ"إنقاذ" العالم

صور | خطة "رائعة" لاستنساخ ماموث صوفي بعد 42 ألف سنة لـ"إنقاذ" العالم

بالفيديو| المارة يوقعون بمشتبه به أثناء مطاردة الشرطة له

منذ 49 دقيقة
المارة يساهمون في الإمساك بمشتبه به أثناء مطاردة الشرطة له

المارة يساهمون في الإمساك بمشتبه به أثناء مطاردة الشرطة له

كتب: الوطن

ساهم المارة في شارع بوسط مدينة لندن في الإيقاع بمشتبه به أثناء فراره من رجال الشرطة.

وأظهر تسجيل مصور تداوله المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي، المشتبه به الذي يدعى معاذ تارفورد يبلغ من العمر 20 عامًا وهو يحاول الفرار بدراجته قبل أن ينقض عليه أحد الأشخاص ويطرحه أرضًا.

ونهض المشتبه به سريعًا وانطلق هربًا في محاولة جديدة للفرار، إلا أنه تعثر بساق أحد المارة وسقط ثانية قبل أن ينقض عليه مجموعة من الأشخاص ويثبتونه في المكان حتى وصل رجال الشرطة.

يذكر أن قاضي المقاطعة بوفان جنكيز حكم على تارفورد الذي كان مدمناً على الكوكائين والحشيش بالسجن ستة أشهر، بعدما أقر بحيازته لسلاح أبيض، بحسب ما نقله "موقع 24" عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.

أخبار متعلقة

بالفيديو| فهد يهاجم المارة ويثير الذعر في شوارع الهند

بالفيديو| فهد يهاجم المارة ويثير الذعر في شوارع الهند

رجل يعتدي بسكين على المارة في جنوب روسيا

رجل يعتدي بسكين على المارة في جنوب روسيا

صورة مشتبه به تثير سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي: يشبه قطط شيشاير

صورة مشتبه به تثير سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي: يشبه قطط شيشاير

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

مصرع فتاتين بسبب استخدام زيت شعر للقمل من أحد العطارين

مصرع فتاتين بسبب استخدام زيت شعر للقمل من أحد العطارين

عرضت الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" تقريرًا عن فتاتين لقيتا مصرعهما بسبب زجاجة زيت شعر.

تجارب علمية تظهر فوائد علاجية جديدة للفياجرا

تجارب علمية تظهر فوائد علاجية جديدة للفياجرا

أظهرت تجارب أجراها العلماء، فوائد مذهلة لعقار "الفياجرا"، في معالجة أمراض السرطان.

بالفيديو| مخلوق متوحش يثير الذعر في شوارع الأرجنتين

بالفيديو| مخلوق متوحش يثير الذعر في شوارع الأرجنتين

بالفيديو| مخلوق متوحش يثير الذعر في شوارع الأرجنتين

كارثة جديدة تواجه مستخدمي "فيسبوك" بسبب بصمة الوجه

كارثة جديدة تواجه مستخدمي "فيسبوك" بسبب بصمة الوجه

كارثة جديدة تواجه مستخدمي "فيسبوك" بسبب بصمة الوجه

"لا تنادي سيدة بهذا اللفظ".. 5 سلوكيات تجنبها إذا زرت روسيا

"لا تنادي سيدة بهذا اللفظ".. 5 سلوكيات تجنبها إذا زرت روسيا

تستعد روسيا لاستقبال المشجعين من جميع أنحاء العالم هذا الصيف لمشاهدة "مونديال 2018"، على أرضها.