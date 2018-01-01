بالفيديو| المارة يوقعون بمشتبه به أثناء مطاردة الشرطة له

ساهم المارة في شارع بوسط مدينة لندن في الإيقاع بمشتبه به أثناء فراره من رجال الشرطة.

وأظهر تسجيل مصور تداوله المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي، المشتبه به الذي يدعى معاذ تارفورد يبلغ من العمر 20 عامًا وهو يحاول الفرار بدراجته قبل أن ينقض عليه أحد الأشخاص ويطرحه أرضًا.

ونهض المشتبه به سريعًا وانطلق هربًا في محاولة جديدة للفرار، إلا أنه تعثر بساق أحد المارة وسقط ثانية قبل أن ينقض عليه مجموعة من الأشخاص ويثبتونه في المكان حتى وصل رجال الشرطة.

يذكر أن قاضي المقاطعة بوفان جنكيز حكم على تارفورد الذي كان مدمناً على الكوكائين والحشيش بالسجن ستة أشهر، بعدما أقر بحيازته لسلاح أبيض، بحسب ما نقله "موقع 24" عن صحيفة ديلي ميل البريطانية.