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فيديو| فيل يوقف طريقا سريعا ليمارس "اليوجا"

منذ 17 دقيقة
فيل طريف يوقف طريق سريع ليمارس رياضة "اليوجا"

فيل طريف يوقف طريق سريع ليمارس رياضة "اليوجا"

كتب: وكالات

في مشهد طريف توقف فيل بالغ في منتصف طريق سريع، في جنوب أفريقيا ليمارس رياضة اليوجا.

وأظهرت لقطات الفيديو الذي تداوله المستخدمون المحبي للحيوانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبور الفيل الطريق، ولكنه في لحظة ما توقف على حافة الطريق وبدأ بتحريك قدمه الخلفية إلى الأمام والخلف كما لو أنه يمارس أحد تمارين اليوجا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعندما انتهى من ممارسة الرياضة، بدأ بهز أذنيه وأفسح الطريق أمام السيارات.

 

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