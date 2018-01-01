دورة رمضانية للشركات الناشئة بالإسكندرية للمساعدة في علاج المرضى

تستضيف محافظة الإسكندرية، دورة رمضانية تحت عنوان "قمة إسكندرية الرياضية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة"، في نسختها الثانية، والمقرر من 20 مايو 2018 إلى 27 من الشهر ذاته.

وتعد القمة بمثابة الملتقى الرياضي الأول في مصر، والوحيد بالإسكندرية للشركات الناشئة والصغيرة كشركات التكنولوجيا والتعهيد وبعض المؤسسات التعليمية وبعض المؤسسات الكبيرة المشاركة.

ويقام بالقمة دورة كرة قدم بمشاركة 14 فريق ودورة تنس طاولة بمشاركة 8 فرق يتضمنها فرق نسائية.

ويخصص دخل القمة لصالح مؤسسة مرسال ومستشفي أيادي المستقبل لعلاج السرطان؛ إيمانًا من القائمين علي القمة بالمسئولية المجتمعية ودعم المؤسسات القائمة على محاربة الأمراض وعلاج الغير قادرين.