كيف يخبرك جسمك أنك تعاني من نقص الفيتامينات؟

تبين أن الجسم عندما يحتاج لفيتامينات يخبر بذلك، ويظهر هذا في البشرة، أو في الشعر، أو في المزاج العام، ومشكلة النقص كثيرة الشيوع، ووفقًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها CDC الموجود في أمريكا، يعاني كثير من الأشخاص من نقص الفيتامينات والمعادن.

ونستعرض فيما يلي بعض الطرق التي يخبر بها الجسم عن انخفاض نسبة الفيتامينات الأساسية والمعادن في الجسم، وفقا لموقع "curiosity".

- الشعر وفروة الرأس:

أحيانا يصبح لون الشعر مائل للرمادي بسبب نقص النحاس في الجسم، ومن ناحية أخرى، يصير الشعر هش، وربما يكون ذلك علامة على فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ويمكن أيضًا أن يكون الشعر الهش بسبب انخفاض مستويات فيتامين "ب"، وأيضا ربما توجه حكة في فروة رأسك بسبب نقص الفيتامينات الرئيسية مثل "A" و"C".

- تقرحات الفم:

إذا كان لديك تقرحات في فمك، فربما تكون علامة على أن مستويات فيتامين "B12" منخفضة في نظامك الحيوي.

- الشعور بالتعب والإرهاق:

يمكن أن يحدث التعب بسبب مجموعة متنوعة من الأشياء، بما في ذلك انخفاض مستويات البوتاسيوم في الجسم، وهذا بدوره يمكن أن يكون يتسبب في أمراض مزمنة، مثل أمراض الكلى، أو أشياء مثل القيء أو الإسهال، ويمكن أيضا أن يكون سبب التعب نقص فيتامين "د"، وأخيرًا، إذا كان الإجهاد مصحوبًا بفقدان الشهية والغثيان والقيء والضعف، فربما يرجع ذلك إلى نقص المغنيسيوم.

- ظهور بقع ونتوءات حمراء على البشرة:

إذا وجدت لديك نتوءات حمراء صغيرة على بشرتك، فربما تكون هذه حالة تسمى "التقرن الشعري"، ويشير ذلك إلى أنك تفوتك مغذيات أساسية مثل فيتامين "a" ومعدن الزنك.