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بالفيديو| جيف هاردي ينتزع حزام بطولة أمريكا من الهندي جيندر ماهال

اليوم AM 06:41
جيف هاردي بعد فوزه بالحزام

جيف هاردي بعد فوزه بالحزام

كتب: محمد رمضان

نجح المصارع المخضرم جيف هاردي، في الفوز بحزام بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للمصارعة الحرة، بعد فوزه على الهندي جيندر ماهال، الذي لا يتمتع بشعبية لدى جماهير المصارعة.

ورغم بلوغه سن الـ40 عاما، إلا أن جيف هاردي ما زال متألقا ويتمتع بحركاته الأكروباتية التي عرفه الجمهور بها، وهو ما ظهر بقوة خلال مباراته أمام "ماهال"، في عرض "رو" الأسبوعي، فجر اليوم، ليفوز "هاردي" بحزام الولايات المتحدة ويحصل بذلك على لقب "جراند سلام"، الذي يُمنح للمصارع الفائز بكل الأحزمة، الزوجية والفردية، وهو ما حققه "هاردي" على مدار تاريخه الذي يمتد لأكثر من 23 عاما.

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