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مصرع فتاتين بسبب استخدام زيت شعر للقمل من أحد العطارين

منذ 34 دقيقة
الفتاتان سمر وهند

الفتاتان سمر وهند

كتب: أحمد حامد دياب

عرضت الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" تقريرًا عن فتاتين لقيتا مصرعهما بسبب زجاجة زيت شعر.

وبحسب سعيد سيد والد الفتاتين أنه توجه للعطار للحصول على علاج لبعض مشاكل الشعر مثل "القمل"، وأن العطار أعطاه علاجا معينا ركبه في زجاجة.

وأكد سيد أنه بعدما وضعت زوجته العلاج على شعر ابنتيه "سمر وهند" أصيبتا بالإعياء وفقدتا وعيهما بعد نصف ساعة ولقيتا مصرعهما قبل وصولهما للمستشفى.

وأوضح والد الفتاتين أنه أجرى اتصالا بالعطار ليسأله عما وضعه داخل الدواء وأنه رد عليها قائلًا: "ولا تضرني ولا أضرك وخد القرشين دول وهات إزازة الدواء".

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