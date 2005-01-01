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بالفيديو| مخلوق متوحش يثير الذعر في شوارع الأرجنتين

منذ 19 دقيقة
مخلوق متوحش في الأرجنتين

مخلوق متوحش في الأرجنتين

كتب: وكالات

أظهر مقطع فيديو التقط في مدينة سانتا فيه الأرجنتينية وتدوالته مواقع التواصل الاجتماعي، مخلوقًا عملاقًا مرعبًا قيل إنه هاجم كلبين في المنطقة حتى الآن.

وتظهر الصورة الغريبة التي التقطها أحد السكان المحليين مخلوقاً بأربعة أرجل طويلة ونحيلة، وله تحدب في ظهره يشبه سنام الجمل، وعنق طويل ووجه يشبه وجه الحصان.

ولم تتوفر أي صورة أخرى لهذا المخلوق الغريب، إلا أن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا خشيتهم من أن يكون هذا المخلوق من أكلة لحوم البشر.

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "سبق وأن رأيت مخلوقاً مشابهاً لهذا في 2005، لقد كان ضخماً ويقفز كالكنغر تماماً". بينما قال متابع آخر من الفلبين: "هنا في الفلبين يطلق عليه اسم أسواغ، وهو يشبه الإنسان".

وعلى الرغم من أن المخلوق نشر الذعر بين سكان المدينة، إلا أن السلطات في الأرجنتين لم تعلق على الحادث، وفق ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية.

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