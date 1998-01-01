أب يقتل ابنته ورضيعها بعد إقامته علاقة معها وحملها منه

"جريمة بشعة".. رجل تزوج ابنته وعندما أنجبت قتلها مع طفلها
قتل أمريكي ابنته بعدما أقام علاقة معها فحملت منه سفاحًا، بإطلاق النار عليها وعلى رضيعها، ورجل آخر كان قد تبناها منذ الصغر.
بدأت القصة، عندما عثرت فتاة تدعى كيت، (18 عاما)، على والدها الذي أودعها في دار الأيتام بعد ولادتها مباشرة، وتبنتها عائلة أخرى في عام 1998، وذلك بفضل مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد انتقال الفتاة للعيش مع والدها في كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة برفقة زوجته وابنتيه، أقام الأب علاقة حميمة مع ابنته تسببت في انهيار أسرته بالكامل وترك زوجته وابنتيه للمنزل للعيش في مكان آخر.
وبعد انتشار القصة عبر الإنترنت، اعتقلت الشرطة الوالد وابنته لفترة، وعلى إثر ذلك قررت الفتاة إنهاء علاقاتها مع أبيها وهو ما دفعه إلى ارتكاب جريمة مرعبة، وأطلق النار على ابنته وعلى ابنه البالغ من العمر 7 أشهر وبعد ذلك قام بقتل الرجل الذي تبنى ابنته.
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