بالفيديو| طفل يصطاد سمكة ضخمة بيديه

حصل صبي على صيد غير متوقع أثناء تعلمه الإمساك بالأسماك بيديه.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ظهر الصبي من كانساس، الولايات المتحدة الأمريكية، يحارب السمكة الضخمة التي حوصرت بحفرة صغيرة على جانب المياه، وبمساعدة والده تمكن من انتشال السمكة من المياه ممسكا بها من فمها.

كانت السمكة كبيرة الحجم بشكل لا يصدقه وهو ما جعل الصبي فخورا بنفسه للغاية.