نجمات أثرن الجدل بـ"قبلات" للنجوم.. آخرها إليسا وحماقي في "ذا فويس"

أثارت النجمة اللبنانية إليسا، الجدل، خلال حلقة أمس السبت من برنامج المسابقات الغنائية "ذا فويس"، من خلال قبلتها التي منحتها للنجم محمد حماقي.

وعاش حماقي لحظات صعبة لاختيار الأفضل بين المتسابقين الثلاثة ضمن مجموعته التي شاركت في الحلقة الثانية من العروض المباشرة من برنامج "ذا فويس".

حيرة حماقي وصعوبة موقفه دفعت لجنة التحكيم إلى التقدم باتجاهه ودعمه، وأثارت النجمة اللبنانية إليسا الأنظار، حيث تقدمت وقبلته أكثر من مرة تعبيرًا منها عن دعمها الكبير له ووقوفها بجواره ومساندته.

قبلة إليسا إلى حماقي في "ذا فويس"، أعادت إلى أذهان الجمهور قبلتها إلى وائل كفوري، في أحد حلقات برنامج "Arab Ido" عام 2014، وكانت البداية من قبل المطرب اللبناني، حينما رحَّب وائل كفوري بحرارة بالمطربة إليسا أثناء وجودها كضيفة في إحدى حلقات برنامج arab idol وذهب إليها وعانقها وقبَّلها أمام الجمهور قائلًا: "فتنتيني بجمالك منورة المسرح بحضورك، أنا كان نفسي أنا اللي أقدمك على المسرح".

ومن جانبها، ردت إليسا لـ"كفوري" القبلة بعد الانتهاء من البرنامج، ونشرت صورة على موقع التواصل "إنستجرام"، مصطحبة بجملة "Big kiss to the big love of my life".

في عام 2017، شهد برنامج "Arab idol" قبلة أخرى إلى وائل كفوري، ولكن هذه المرة كانت من جانب شيرين عبدالوهاب.

كانت شيرين أحيت سهرة الحلقة الختامية لبرنامج أراب آيدول ِArab Idol، وظهرت أثناء ظهورها على المسرح وهي تلقي التحية عى لجنة التحكيم، حيث أرسلت قبلاتها إلى كل من حسن الشافعي، وأحلام، ونانسي عجرم، وعندما وصلت إلى وائل كفوري أرسلت له قبلة مزدوجة بطريقة مضحكة للغاية تعبيرًا عن حبها وإعجابها الكبيرين له ولكنها أدخلت جميع الحضور في موجة من الضحك.

في حلقة أخرى من نفس البرنامج، احتفل المطرب راغب علامة بعيد ميلاد المطربة نانسي عجرم وعانقها وقبَّلها في كواليس البرنامج احتفالًا بها وتعبيرًا عن حبه الشديد لها وتقديره لها.

في البرنامج اللبناني "هيدا حكي" طلبت الفنانة هيفاء وهبي من الفنان عادل كرم، مقدم البرنامج، أن يقبلها قائلة: "اتفضَّل بوس الواوا". ومن جانبه، ركع كرم، على ركبتيه ليداعبها وليعبِّر لهيفاء وهبي عن مدى حبه وإعجابه الشديد بها وسط تصفيق حاد من الجمهور.

أما في برنامج "شكلك مش غريب" في إحدى حلقات برنامج "شكلك مش غريب"، قلَّد الفنان تامر عبدالمنعم الفنان عادل إمام، وبعد انتهائه من أداء ذلك الدور، تركت هيفاء وهبي مقعدها في لجنة التحكيم لتذهب إليه وتحتضنه، ليرد لها ذلك بقبلة.

ولم يكتفِ عبدالمنعم بذلك بل ذهب إلى هيفاء وهبي بعد جلوسها في لجنة التحكيم المكونة من المطرب حكيم والمخرج محمد سامي ليقبِّلها مرة أخرى.