خدعة "رائعة" للتغلب على حجب نيتفلكس

تعتمد عروض نيتفلكس "Netflix" على الموقع الجغرافي للمستخدم، وتكمن المشكلة في أنها تقدم محتوى مختلفا بحسب المواقع الجغرافية المختلفة، بغض النظر عن المكان الذي يعمل منه حسابك.

ومن الطرق البسيطة للتغلب على المشكلة استخدام "في بي إن" (VPN)، على الرغم من أن الشبكة تعمل على إيقاف أي محاولات للوصول إليها عبر الـ"في بي إن"، حيث تحظر باستمرار الخوادم الجديدة عند ظهورها، لكن "الخدعة" في اختيار برنامج الـ"في بي إن" المناسب، حسبما جاء في تقرير لموقع "ماشبل" الأمريكي.

في هذا التقرير نستعرض 3 برامج من أفضل شبكات الـ"في بي إن" المناسبة نيتفلكس، وعليك معرفة أنه لا يوجد "في بي إن" مثالي، وأن نيتفلكس تخوض حربا باستمرار ضدهم، لذا فإن الـ"في بي إن" التي تختاره قد لا يعمل في وقت معين.

نورد في بي إن

تعد خدمة "نورد في بي إن" (NordVPN) واحدة من أكثر خدمات الـ"في بي إن" التي يمكن الاعتماد عليها، حيث تقدم 3 آلاف و533 خادما في جميع أنحاء العالم. لكن الأهم من ذلك، إن نيتفلكس تعمل من خلالها بدون أي عوائق. وباستخدامه تصبح جميع العروض التلفزيونية والأفلام المتوفرة على نيتفلكس، التي تبلغ أكثر من 5 آلاف عمل، متاحة على الفور عند تسجيل الدخول إلى نيتفلكس.

إكسبريس في بي إن

لدى "إكسبريس في بي إن" (ExpressVPN) أيضا عددا هائلا من الخوادم، إذ أن لديه أكثر من ألف و700 خادما. ويوفر عددا كبيرا من المواقع للتواصل عبر 148 مدينة في 94 دولة.

لكن ما يهم هو مدى جودة تشغيله نيتفلكس، لذلك لدي إكسبريس في بي قدرة كبيرة على العمل مع نيتفلكس. ويتيح إعداد "في بي إن" على مستوى الموجه، مما يعني أنه سيكون بإمكانك إجراء بث عبر "في بي إن" حتى على أجهزة مثل الهواتف الذكية.

تور جارد

لدى "تور جارد" (TorGuard) طريقة خاصة للتعامل مع نيتفلكس، لكنها تكلف تكلفة إضافية.

وتكمن المشكلة في شبكات الـ"في بي إن" بشكل عام في أنه بالنسبة للسعر العادي الذي تدفعه، تحصل على عنوان IP مشترك بين عدد من المستخدمين. ومن السهل اكتشافه بواسطة أنظمة نيتفلكس المضادة لـ"في بي إن" ، وبالتالي يتم حظرها غالبًا.

لذا، بدأت "تور جارد" بتقديم عنوان IP مخصص للمستخدمين الذين يرغبون في التأكد من عدم حظر نيتفلكس لهم. ويعمل عنوان الـ"IP" عادة بدون أي خلل — تماما كأنك في الولايات المتحدة.