بالفيديو| معركة بالسيوف بين جزائري ومغربي في برشلونة

صورة أرشيفية
أوقف أمن مدينة برشلونة في إسبانيا، جزائريًا ومغربيًا دخلا في معركة بالسيوف والسكاكين في قلب العاصمة الكتالونية، بحسب ما نقل موقع "كل شيء عن الجزائر"، وأظهره فيديو تم تداوله حول الواقعة.
وبحسب ذات المصدر، فإن المعركة وقعت بين المغربي المدعو "أ. الكرباس" صاحب 43 سنة من العمر والجزائري "أ. سحال" البالغ من العمر 35 سنة. وتعود وقائع الحادثة حسبما نقل موقع "كل شيء عن الجزائر" عن الصحافة المحلية إلى تصفية حسابات مرتبطة بشبكات تجارة المخدرات التي تتنافس على السيطرة على حي "آل رافال" مكان الاشتباك.
ويظهر فيديو عن المعركة الجزائري ماسكا سكين طوله 15 سنتم يحاول الابتعاد عن المغربي الماسك من جهته منجلا أصاب به خصمه في الرجل قبل الفرار بمجرد رؤية أعوان الأمن، في حين نادى الجزائري هؤلاء الأعوان وطلب منهم المساعدة.
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