"أوبر" تحضر مفاجآت جديدة لعملائها

يعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أوبر"، خسروشاهي، اليوم 14 أبريل، في واشنطن العاصمة عن خطط "أوبر" لدمج مجموعة متنوعة من خيارات النقل الجديدة في تطبيق الشركة.

وبحسب ما جاء في تقرير لموقع "ذا فيرج" الأمريكي، فإن من بين هذه الخيارات: الدراجات الهوائية وسيارات المشاركة ووسائل النقل العام مثل الحافلات والقطارات.

وقال خسروشاهي إن أوبر ستشارك أيضا مزيد من بياناتها عن أنماط المرور وحالات الاستخدام في المدن، في محاولة لتصبح "شريكا حقيقيا للمدن على المدى الطويل".

تمثل الخطط الجديدة توسعا جريئا في وسائل النقل الجديدة للشركة التي لا تزال قضايا كسر القواعد تعصف بسمعتها، إذ تعرضت الشركة منذ أسابيع قليلة لواحدة من أسوأ انتكاستها حتى الآن، بعد أن قتلت سيارة أوبر ذاتية القيادة امرأة في شوارع ولاية أريزونا الأمريكية.

يذكر أن خسروشاهي، منذ أن تولى رئاسة الشركة العام الماضي، سارع إلى إعادة صياغة صورة الشركة.

وكان الاستحواذ على شركة "Jump" لركوب الدراجات الهوائية في وقت سابق من هذا الأسبوع أول صفقة كبرى له، بينما يعتبر إعلانه اليوم بمثابة الخطوة التالية في خطته لتحويل شركة "أوبر" من مجرد شركة مشاركة في الرحلات إلى سوق عالمي للنقل.

وقال خسروشاهي في مدونة خاصة بالشركة:"بينما نفكر في الشكل الذي ستكون عليه ا مدننا في المستقبل، فإننا نعلم أننا نستطيع فعل المزيد، وسنقوم بذلك".

في وقت لاحق من هذا الشهر، أعلنت الشركة عن أنها بصدد إطلاق منتجا جديدا في مدينة سان فرانسيسكو باسم "Uber Rent"، حيث يمكن للمستخدمين استئجار السيارات عبر التطبيق. وستكون الخدمة متاحة لأي شخص يحتاج إلى سيارة لبضع ساعات أو ربما يوم كامل.

وقال خسروشاهي إن أوبر قد تصبح في النهاية سوقا لمزودي خدمات النقل الآخرين، تماما مثل أمازون، وسلط الضوء على تنوع الأعمال القائمة في أوبر، والتي تتراوح من توصيل الطعام إلى النقل بالشاحنات.