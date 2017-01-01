في الأرجنتين.. فئران تتسب في إقالة 8 ضباط شرطة

أقالت السلطات الأرجنتينية 8 ضباط شرطة من عملهم بعدما ادعوا أن الفئران أكلت حوالي 500 كيلوجراما من الماريوانا المفقودة في مستودع للشرطة في مدينة "بيلار"، التي تبعد عن العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بـ35 ميلا.

وأشارت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إلى أن السلطات الأمنية الأرجنتينية لم تقتنع برواية ضباط الشرطة، بخصوص التهام الفئران للماريوانا، موضحا، أن هذا النبات المخدر كان مُخزنا في مستودع الشرطة منذ أكثر من سنتين.

وبحسب نفس المصدر أيضا فقد اكتشفت السلطات المختصة أثناء عملية تفتيش مستودع خاص بالمحجوزات في (أبريل 2017)، أنه يُوجد فقط 5460 كيلوغراما من الماريوانا من أصل 6000 كيلوغرام كانت مخزنة في المستودع، حيث اختفى حوالي نصف طن من هذا المخدر.

وفي نفس السياق، تم استجواب خافيير سبيشيا مفوض شرطة سابق إلى جانب ثلاثة ضباط آخرين، بهذا الخصوص وأجمع الأربعة على أن الفئران هي من التهمت الماريوانا، بيد أن القاضي لم يقتنع بهذه الرواية وطرد الأربعة ومثلهم آخرين.

وقال متحدث باسم القاضي، أدريان جونزاليس شارفاي "إذا كانت قعلا مجموعة كبيرة من الفئران قد ألتهمت الماريوانا، لوجدنا العديد منها نافقة في مستودع الشرطة".

من جهته أفاد موقع صحيفة"جارديان" أن خبراء من جامعة بوينس آيرس، أكدوا على أن الفئران لم تأكل الماريوانا، وشككوا رواية عناصر الشرطة الموقوفين.