بالفيديو| خداع بصري يحجب الألوان عن عينيك

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد لخدعة بصرية تجعلك تعتقد أنك لم تعد قادرًا على مشاهدة وتمييز الألوان.

وتعتمد الخدعة البصرية على صورة بألوان متعددة منتشرة بشكل غير منتظم، وعند التحديق في مركز الصورة لبعض الوقت، ستجد أن الألوان من حوله قد اختفت وتحولت إلى اللون الأبيض، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.

وتعرض الظاهرة باسم "تلاشي تروكسلر" أو "تأثير تروكسلر"، نشبة إلى العالم السويسري إينغاز بول فيتال تروكسلر، الذي وجد في 1804، أن التركيز على بعض العناصر في المجال البصري، يمكن أن يؤدي إلى اختفاء الصور الثابتة المحيطة أو تلاشيها ببطء.

وفي هذه الحالة، يقوم الدماغ بشكل أساسي بإلغاء الألوان واستبدالها بمساحات بيضاء، تبعًا لهذه الظاهرة البصرية.