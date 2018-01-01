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بالفيديو| تعرف إلى سر رش المياه على طائرة منتخب مصر في موسكو

بالفيديو| تعرف إلى سر رش المياه على طائرة منتخب مصر في موسكو

بالفيديو| تعرف إلى سر رش المياه على طائرة منتخب مصر في موسكو

منذ 55 دقيقة
تعرف إلى سر رش المياه على طائرة منتخب مصر في موسكو

تعرف إلى سر رش المياه على طائرة منتخب مصر في موسكو

كتب: وكالات

فور وصولها مطار دوموديديفو بالعاصمة الروسية موسكو قامت سلطات المطار برش مياه على طائرة المنتخب المصري لكرة القدم، والتي تم تخصيصها لتنقلات المنتخب فقط.

فما هي قصة رش المياة تلك؟

يعرف هذا الطقس باسم "تحية المياه"، بحسب ما نشرته "إل بي سي" اللبنانية، وهو تقليد مؤثّر يقام منذ القدم بالمطارات لتكريم المحاربين القدامى، العسكريين وكبار الشخصيات الأجنبية كما خدمات الخطوط الجوية الجديدة.

واستمر حتى يومنا هذا من خلال تجهيز شاحنتي إطفاء على جانبي منصة قدوم الطائرات وتقوم الشاحنات برش أقواس من الماء فوق الطائرة الواصلة.

فرّش المياه على شكل أقواس نصر أصبح بروتوكول متعارف عليه في المطارات من حول العالم ويكون لمدّة دقيقتين وهو علامة على الاحترام والشرف والامتنان ويقام في هذه الحالات:- إذا كانت شركة خطوط جوية جديدة تقوم بأولى رحلاتها خارج المطار.

- إذا حطّت طائرة جديدة في المطار للمرة الأولى، وهو ما حدث مع طائرة منتخب مصر.

- إذا كان قائد الطائرة أو أحد أعضاء مراقبة الحركة الجوية سيتقاعد.

- إذا كانت الطائرة تقوم برحلتها الأخيرة في مطار معيّن.

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