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بالصور| "بركان فضائي" يحير العلماء

منذ 8 دقيقة
"بركان فضائي" يحير العلماء

"بركان فضائي" يحير العلماء

كتب: وكالات

حيرت صورة التقطت لبركان يبلغ قطره 50 ميلا، على المريخ، العلماء في وكالة الفضاء الأوروبية، الذين يعجزون عن تفسير كيفية تشكله بدقة، بحسب "سكاي نيوز".

وعرضت وكالة الفضاء الأوروبية صورة لفوهة بركان، أطلق عليه اسم "Ismenia Patera"، التقطها المسبار الفضائي "مارس إكسبريس"، الذي كان يدور حول المريخ، لثلاث سنوات.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، أظهرت الصورة علامات على وجود بركان قديم خامد في منطقة "أريبيا تيرا".

وقدمت وكالة الفضاء الأوربية فرضيتين لتفسير وجود مثل هذا البركان على الكوكب الأحمر، إحداها تربط تشكله باصطدام نيزك بالمريخ، حيث ملأت رواسب الحفرة، لتظهر على وضعها الذي ظهرت فيه بالصورة.

واقترحت الوكالة فرضية أخرى، وهي أن الموقع كان في الماضي، موطنا لبركان انفجر بقوة هائلة، وقذف كميات كبيرة من الحمم، ومن ثم انهار، ليأخذ هذا الشكل في النهاية.

 

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