"فجوة قاتلة" تهدد مستخدمي الهواتف الذكية
كشفت تقارير صحفية عالمية عما وصفته بـ"أخطر فجوة" تواجه كافة مستخدمي الهواتف الذكية في العالم.
وبحسب "سبوتنيك"، أشار موقع "ويرد" إلى أن الباحثين كارستون كول وجاكوب ليل، اكتشفوا ما وصفوه بـ"الفجوة القاتلة"، التي تخدع كافة مستخدمي الهواتف الذكية، وبالتحديد مستخدمي هواتف الأندرويد.
وجاء كشف الباحثين ضمن مؤتمر الأمن المعلوماتي في أمستردام، المعروف باسم "ذا هاك إن بوكس".
وأوضح الباحثان أن شركة "غوغل" الأمريكية تكافح، من أجل تقديم خدمة أكثر أمانا وحفاظا على الهواتف العاملة عليها، لكن الأزمة في أن الشركات المصنعة لتلك الهواتف تتجاهل المئات من التحديثات الأمنية، التي تطرحها الشركة.
في مشهد عجيب، عُثر على أكثر من 50 إوزة نافقة في موقف للسيارات في ولاية إيداهو الأمريكية بعد أن سقطت من السماء، إثر تعرضها لصاعقة برق قاتلة.
منحت موسوعة جينيس للأرقام القياسية لقب أكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم للياباني ماسازو نوناكا.
في مشهد يحبس الأنفاس عثر أب على أفعى سامة مختبئة بين ألعاب ابنته.
عندما تندمج تماما في الشخصية التي تؤديها وأنت على خشبة المسرح، وأمام المئات من المشاهدين، فهو مشهد مثالي تجعلك أفضل ممثلي تلك المسرحية، حتى تأتي "عِرسة"....
تعد رحلات السفاري في الصحراء الخليجية واصطياد الحيوانات والزواحف، من أكثر الأنشطة التي يفضلها العرب في بلاد الخليج.
تعليقات الفيسبوك