"فجوة قاتلة" تهدد مستخدمي الهواتف الذكية

كشفت تقارير صحفية عالمية عما وصفته بـ"أخطر فجوة" تواجه كافة مستخدمي الهواتف الذكية في العالم.

وبحسب "سبوتنيك"، أشار موقع "ويرد" إلى أن الباحثين كارستون كول وجاكوب ليل، اكتشفوا ما وصفوه بـ"الفجوة القاتلة"، التي تخدع كافة مستخدمي الهواتف الذكية، وبالتحديد مستخدمي هواتف الأندرويد.

وجاء كشف الباحثين ضمن مؤتمر الأمن المعلوماتي في أمستردام، المعروف باسم "ذا هاك إن بوكس".

وأوضح الباحثان أن شركة "غوغل" الأمريكية تكافح، من أجل تقديم خدمة أكثر أمانا وحفاظا على الهواتف العاملة عليها، لكن الأزمة في أن الشركات المصنعة لتلك الهواتف تتجاهل المئات من التحديثات الأمنية، التي تطرحها الشركة.