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جنوب أفريقيا تودع "أم الأمة" في جنازة حاشدة

منذ 19 دقيقة
الجنازة

الجنازة

كتب: الوطن

ودع الملايين من مواطني جنوب إفريقيا، أحد رموز مناهضة التمييز العنصري، "ويني ماديكيزيلا - مانديلا" في جنازة رسمية عاطفية السبت في سويتو، حيث عاشت حتى وفاتها في الثاني من أبريل عن عمر ناهز 81 عاما.

وتجمع آلاف المعزين بالاستاد الذي يتسع لنحو 40 ألف شخص لتوديع الشخصية القوية التي ستدفن كبطل قومي بعد نقاش مطول حول كيفية تكريمها، بحسب "سكاي نيوز".

وحاربت ماديكيزيلا مانديلا التي كانت تلقب بـ"أم الأمة" و"ماما ويني" للحفاظ على النضال المناهض للفصل العنصري في جنوب أفريقيا في دائرة الضوء الدولية خلال سجن زوجها نيلسون مانديلا.

وتدفقت التعازي من جميع أنحاء العالم لتأبين أحد أبرز النشطاء السياسيين في القرن العشرين.

وقال زعيم الحقوق المدنية جيسي جاكسون الذي حضر الجمعة، للمشاركة في الجنازة إن ماديكيزيلا مانديلا مسؤولة عن جعل الحركة المناهضة للفصل العنصري حركة "كفاح عالمي."

ونقلت أسوشيتد برس عن جاكسون قوله "لم تتوقف أبدا عن القتال.. لم تتوقف أبدا عن القداس.. ولم تتخل مطلقا عن شجاعتها".

وأقر الكثير من المشاركين في تأبين ماديكيزيلا مانديلا بأنها كانت قوة سياسية بحد ذاتها.

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