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فيديو| "كاد يودي بحياته".. لحظة انفجار شواية في وجه رجل

منذ 54 دقيقة
لحظة انفجار شواية في وجه رجل

لحظة انفجار شواية في وجه رجل

كتب: وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة انفجار هائل لشواية في وجه طباخ، أثناء حفل شواء، كاد أن يودي بحياته.

وسكب الرجل دلو من محفزات الاشتعال دفعة واحدة على الشواية، مما أدى إلى انفجار هائل، لم يضعه الطباخ في اعتباره .

وأسرع الطباخ بالهروب من ألسنة اللهب المستعرة، لينجو من موت محتم، وفقًا لموقع "سبوتنيك".

 

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