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فيديو| لن تصدق.. أب يعثر على أفعى سامة بين ألعاب ابنته

منذ 57 دقيقة
أب يعثر على أفعة سامة بين ألعاب ابنته

أب يعثر على أفعة سامة بين ألعاب ابنته

كتب: وكالات

في مشهد يحبس الأنفاس عثر أب على أفعى سامة مختبئة بين ألعاب ابنته.

وأظهر الفيديو، الذي تداول المستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحظة عثور الأب على أفعى سامة سوداء اللون بين ألعاب ابنته، ما يدل على أن خطرًا كبيرًا كان يتربص بطفلته.

وصرح الأب أنه لاحظ الأفعى على حافة النافذة، فأغلق الغرفة واتصل بفرق الإنقاذ. ويبين الفيديو العثور على الأفعى السامة وسط عدد كبير من الألعاب من قبل المنقذين، وتم الإمساك بها ونقلها إلى مركز خاص بالحيوانات، وفقًا لموقع "سبوتنيك" الروسي.

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