بالفيديو| ظاهرة مناخية نادرة... تدحرج سحابة على الأرض

في لقطات نادرة أقل ما يمكن وصفها به أنها "رائعة"، وثقت عدسات كاميرا "سحابة تسونامي"، وهي تتدحرج على الأرض في كندا.

وأظهرت لقطات الفيديو، السحاب الضخم وهو يتدحرج على الأرض، وكأنه موجة ضخمة، تشبه بشكل كبير المشهد الشهير لسحابة الجليد التي جلبها "المشاة البيض" من المسلسل العالمي "لعبة العروش".

كما تسببت السحابة في تكوين عدة طبقات من الجليد، وهو ما يشير إلى ربيع بارد جدا ستشهده كندا هذا العام، وفقًا لموقع "سبوتنيك" الروسي.

وقالت الطالبة الجامعية، شاينا أولسن إنها التقطت صورة المشهد البديع في 30 مارس الماضي، مشيرة إلى إنه كان "جدارا ضخما من السحب الذي اجتاح كل شيء، وبعد مروره تساقطت الثلوج"، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويرجح أن التكوينات غير العادية، هي نوع نادر من السحب الطبقية.

ويعود السبب في تكون السحب الطبقية، عندما ترتفع طبقة من الهواء الدافئ الرطب من الأرض، وتترك منطقة ذات ضغط منخفض خلفها، وأحيانا يتم امتصاص الهواء البارد، الذي يحتوي على الغيوم، إلى ذلك الجيب مثل المكنسة الكهربائية، وهو ما يجعل الغيوم تبدو وكأنها تحوم بالقرب من سطح الأرض، وكأنها إعصار تسونامي.