فيديو| سلحفاة نادرة تتنفس من أعضائها التناسلية معرضة للإنقراض

سلحفاة نادرة تتنفس بأعضائها التناسلية معرضة للانقراض
أعلن علماء أحياء بريطانيون عن تناقص أعداد نوع معين من السلاحف النهرية وحذروا من وصولها إلى حافة الانقراض.
وصنفت جمعية علم الحيوان في لندن سلحفاة "Elusor macrurus"، في المرتبة 29 لقائمة الزواحف الأكثر ضعفا في العالم والمهددة بالانقراض، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وأوضح العلماء سبب انقراض هذه السلحفاه بأن الطبيعة المسالمة لهذه الحيوانات أدت إلى اقتنائها من قبل الأستراليين الذين يقومون بتربيتها على أنها حيوانات أليفة منزلية. وهذا ما أدى برأي الخبراء إلى انقراض جماعي للسلاحف المميزة.
وصرح عالم الحيوان ريكي جومز، الذي شارك بتنظيم قائمة الزواحف المعرضة للانقراض، إن الزواحف غالبا ما تمر أمام علماء البيئة والمدافعين عن الحيوانات دون ملاحظتها، وهم يهتمون أكثر بالطيور والثدييات الأخرى. لكن قائمتنا ترصد جميع أنواع الحيوانات الفريدة والضعيفة المميزة والمهددة بالانقراض.
وتعيش سلاحف "Elusor macrurus" في نهر ماري بولاية كوينزلاند الأسترالية فقط. ويبلغ طولها 40 سنتيمترا وهي ملونة بالأخضر الطحلبي، لأن الطحالب تنمو على جسدها كله، وهي تتنفس عبر أعضائها التناسلية وفتحة الشرج الموجودة في ذيلها، الذي يعتبر أطول الذيول لدى جميع أنواع السلاحف في العالم.
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