لماذا يأكل الشمبانزي أدمغة صغار فرائسه أولا؟.. التطور سبب

توصل العلماء إلى اكتشاف جديد حول قرود الشمبانزي، يمكنها تقديم أدلة حول تطور الإنسان من خلال رصد عاداتها المنهجية عند افتراسها القرود الكولومبية الحمراء.

واكتشف عالم الأنثروبولوجيا، إيان جيبلي، من جامعة ولاية أريزونا، وفريقه، أن الشمبانزي تبدأ بأكل أدمغة صغار القرود لدى افتراسها. وقد تكون هذه العادة "الغريبة" مرتبطة بالجودة الغذائية للدماغ، وربما اتبع أسلاف الإنسان الأوائل مسارًا مماثلًا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبحث العلماء لقطات تصور قرود الشمبانزي في حديقة "Gombe" الوطنية في تنزانيا، للتعرف على طرق استهلاكها للحوم. ومن خلال دراسة أشرطة الفيديو، اكتشفوا أن القرود تأكل أدمغة الرضع والصغار أولا.

ووجد جيبلي، سبب تناول قرود الشمبانزي لبعض أجزاء الجسم أولًا، حيث إن الأمر متعلق بالقيمة الغذائية لأجزاء معينة من الجسم.

وقال أثناء حديثه مع "ناشيونال جيوغرافيك": "نميل إلى القول إن اللحم هو اللحم، ولكننا نعرف أن تركيبة المغذيات مختلفة، كما أن الجثة بأكملها قيّمة ولكن الدماغ ذو قيمة غذائية خاصة".

وحلل سباق قرود الشمبانزي، على أدمغة الصغار، بأنه له علاقة بسهولة الوصول إليها: "فمن غير السهل الوصول إلى أدمغة الكبار، لأن القرود المفترسة ستضطر إلى تكسير جماجم مكتملة".

والجدير بالذكر أن أحد الأسباب، التي تدفع الشمبانزي إلى استهداف الأدمغة، يتمثل في كونها مصدر الأحماض الدهنية التي تدعم التطور العصبي. ولكن العلماء يعتقدون أن هذه العادة يمكن أن تقدم أدلة على التطور البشري.