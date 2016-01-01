بالصور| اكتشاف بقايا أضخم الحيوانات المنقرضة في التاريخ

حفريات حيوان (إيكثيسوروس) العملاق
عثرت مجموعة دولية من علماء الحفريات على عظام فكّ أكبر زاحف بحري في التاريخ، ويبلغ عمره 205 ملايين سنة، ويعد هذا الزاحف أكبر الحيوانات المنقرضة على الإطلاق.
واوضح العلماء أن هذا الجزء من الهيكل العظمي، الذي عثر عليه على شاطئ قرية ليلستوك في بريطانيا، يعود إلى حيوان (إيكثيسوروس) العملاق الذي يبلغ طوله 26 مترا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
ويبلغ حجم هذا الحيوان البحري المنقرض متوسط حجم الحوت الأزرق، أكبر الكائنات الموجودة على سطح الأرض في وقتنا هذا.
وبعد ان عثر على بقايا الحيوان المنقرض عام 2016، قارن العلماء مع بقايا فك الإكثيوصورات الأخرى التي تنتمي إلى "Shonisaurus sikanniensis" والتي يصل طولها إلى 21 مترا، وتبين أنها من الفك السفلي.
وبينت نتائج المقارنة أن الأنواع الجديدة من "Ichthyosaur"، يجب أن تكون أكبر بنسبة 25%، لأنها عاشت في أواخر العصر الترياسي (حقبة الميسوزية)، عندما كانت الديناصورات تعيش على الأرض.
في مشهد عجيب، عُثر على أكثر من 50 إوزة نافقة في موقف للسيارات في ولاية إيداهو الأمريكية بعد أن سقطت من السماء، إثر تعرضها لصاعقة برق قاتلة.
منحت موسوعة جينيس للأرقام القياسية لقب أكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم للياباني ماسازو نوناكا.
عندما تندمج تماما في الشخصية التي تؤديها وأنت على خشبة المسرح، وأمام المئات من المشاهدين، فهو مشهد مثالي تجعلك أفضل ممثلي تلك المسرحية، حتى تأتي "عِرسة"....
تعد رحلات السفاري في الصحراء الخليجية واصطياد الحيوانات والزواحف، من أكثر الأنشطة التي يفضلها العرب في بلاد الخليج.
عرض برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان"، مقطع فيديو يرصد سرقة 100 ألف جنيه من داخل سيارة بطريق "القاهرة - كفر
تعليقات الفيسبوك