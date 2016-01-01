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بالصور| اكتشاف بقايا أضخم الحيوانات المنقرضة في التاريخ

اليوم PM 10:02
حفريات حيوان (إيكثيسوروس) العملاق

حفريات حيوان (إيكثيسوروس) العملاق

كتب: وكالات

عثرت مجموعة دولية من علماء الحفريات على عظام فكّ أكبر زاحف بحري في التاريخ، ويبلغ عمره 205 ملايين سنة، ويعد هذا الزاحف أكبر الحيوانات المنقرضة على الإطلاق.

واوضح العلماء أن هذا الجزء من الهيكل العظمي، الذي عثر عليه على شاطئ قرية ليلستوك في بريطانيا، يعود إلى حيوان (إيكثيسوروس) العملاق الذي يبلغ طوله 26 مترا، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

ويبلغ حجم هذا الحيوان البحري المنقرض متوسط حجم الحوت الأزرق، أكبر الكائنات الموجودة على سطح الأرض في وقتنا هذا.

وبعد ان عثر على بقايا الحيوان المنقرض عام 2016، قارن العلماء مع بقايا فك الإكثيوصورات الأخرى التي تنتمي إلى "Shonisaurus sikanniensis" والتي يصل طولها إلى 21 مترا، وتبين أنها من الفك السفلي.

وبينت نتائج المقارنة أن الأنواع الجديدة من "Ichthyosaur"، يجب أن تكون أكبر بنسبة 25%، لأنها عاشت في أواخر العصر الترياسي (حقبة الميسوزية)، عندما كانت الديناصورات تعيش على الأرض.

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