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خبراء ناسا: 1700 كويكب تهدد الأرض

منذ 27 دقيقة
خبراء ناسا: 1700 كويكب تهدد الأرض!

خبراء ناسا: 1700 كويكب تهدد الأرض!

كتب: وكالات

تبين لعلماء ناسا بعد دراسة الكويكبات وتحديد مسارها لتقدير أخطارها في حال اصدامها بالأرض أن هناك ما لا يقل عن 17 ألف كويكب يمكن أن تصطدم بالأرض. وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد أن درس العلماء أكثر من 8 آلاف منها.

وأوضح العلماء أن عرض الكويكبات الخطرة القريبة من الأرض يقدر بـ 140 مترا على الأقل. حيث يمكن أن يدمر كويكب بهذا الحجم أثناء تصادمه مع الأرض دولة بأكملها، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وصرح الخبراء بأن الكويكبات الـ 8 آلاف التي تمت دراستها لا تشكل أي خطر على كوكبنا، لكن الخطورة باقية على سكان الأرض بسبب 17 ألف كويكب لم تدرس بعد.

صنف الفلكيون جميع هذه الكويكبات في فئة الأجسام القريبة من الأرض (Near Earth Objects). وهذا يعني بأنها تقترب من مدار كوكبنا بأقل من 50 مليون كيلومتر.

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