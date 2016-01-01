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"ساجودين" البواب السابق يكشف عن ابن غير شرعي لترامب

منذ 23 دقيقة
"ساجودين" البواب السابق يكشف عن ابن غير شرعي لترامب

"ساجودين" البواب السابق يكشف عن ابن غير شرعي لترامب

كتب: وكالات

قال دينو ساجودين، حارس البوابة السابق لمجمع "ترامب وورلد تاور" السكني في نيويورك، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لديه طفل غير شرعي. 

وأفاد موقع "سبوتنك" الروسى بأن صحيفة National Enquirer دفعت للحارس 30 ألف دولار للموافقة على نشر المعلومات، ولكن لم تقم بنشرها.

ونص العقد المبرم بين الصحيفة ودينو ساجودين على أنه إذا قام بنقل هذه المعلومات لشخص آخر، فيتوجب عليه دفع غرامة تقدر بمليون دولار، ورغم ذلك، فقد تم تسريب العقد بين الرجل والصحيفة. 

وقال ساجودين: "استيقظت اليوم واكتشفت أن الاتفاق، الذي عقدته مع شركة American Media Inc قد تم تسريبه وتداولته العديد من وسائل الإعلام".

وأضاف: "أستطيع أن أؤكد أنه عندما كنت أعمل في برج ترامب العالمي، تلقيت تعليمات بعدم إدانة مديرة منزل الرئيس السابق ترامب لارتباطها به، والتي ولدت منه الطفلة".

وقالت الصحيفة، إن المرأة التي تم ذكرها من قبل دينو ساجودين تنفي بشكل مطلق الشائعات التي تتكلم عن علاقة غرامية تجمعها مع الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب. وقالت: "كل هذه الأخبار مزيفة وغير صحيحة".

وكانت كارين ماكدوغال عارضة الأزياء السابقة في مجلة "بلاي بوي"، قد تعاقدت مع صحيفة National Enquirer عام 2016، على أن تروي تفاصيل علاقتها مع دونالد ترامب، مقابل مبلغ 150 ألف دولار، ولكن لم يتم نشر القصة حتى الآن.

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