بسبب التحرش والاستغلال.. الاجتماعات في غرف الفنادق ممنوعة

بسبب التحرش والاستغلال.. الاجتماعات فى غرف الفنادق ممنوعة
دعت أكبر نقابة للممثلين بالولايات المتحدة الأمريكية، أمس، إلى وضع نهاية لاجتماعات الممثلين المبتدئين والمحترفين بالغرف الخاصة في الفنادق وأماكن الإقامة، وذلك لحماية أعضائها من التحرش أو الاستغلال المحتمل.
وقالت غابريل كارتريس رئيسة نقابة "ساج .أفترا"، نحن ملتزمون بمعالجة السيناريو الذي سمح لحيوانات مفترسة باستغلال ممثلين خلف الأبواب المغلقة، تحت ستار اجتماعات العمل، بحسب "سكاى نيوز عربية".
واستبعد عشرات من المشاهير في قطاع الترفيه والسياسة والإعلام واستقال بعضهم من وظائفهم، بعد اتهامهم بسوء السلوك الجنسي.
وأضيف هذا البند إلى مدونة قواعد السلوك الخاصة بالنقابة، ودعا أيضا أعضاءها الذين يزيدون على 150 ألفا وممثليهم إلى رفض عقد اجتماعات في أماكن خاصة.
وفي حال عدم توافربديل معقول لعقد الاجتماع في مثل هذا الموقع يتعين في هذه الحالة حضور زميل آخر الاجتماع.
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