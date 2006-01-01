آخر تطورات فضائح ترامب.. محاميه يبدأ مواجهة ستورمي دانيالز

يسعى مايكل كوهين، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشخصي، لوقف دعوى تشهير أقامتها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، التي قال محاميها إنه يعتقد أن كوهين سيرفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة إن فشل مسعاه.

وأفادت شبكة "سكاى نيوز عربية" بأن كوهين أبلغ محكمة لوس أنجلوس الجزئية، الخميس، بنيته طلب تعليق الدعوى القضائية التي أقامتها دانيالز ضده هو وترامب على أساس أن تحقيقا جنائيا يجري حاليا يتداخل مع الحقائق في هذه القضية، في إشارة إلى أن شهادته قد يستخدمها الادعاء لبناء قضية جنائية ذات صلة ضده.

وكوهين المحامي الخاص لترامب وكاتم أسراره منذ سنوات طويلة، ينفى ارتكاب أي مخالفات، فيما يحيط جدل بتقديم مبلغ قدره 130 ألف دولار للممثلة الإباحية.

وزعمت دانيالز، أنها مارست الجنس مرة مع ترامب عام 2006، وتم تقديم هذا المبلغ لها قبيل الانتخابات الرئاسية في 2016 لتتكتم الأمر.

وتقول إن نفي كوهين حدوث هذا يجعلها تبدو كاذبة وهي تقاضيه الآن للتشهير بها.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي "إف.بي.آي"، قد داهم الاثنين الماضي مكتب كوهين ومنزله، في إطار تحقيق في تلاعب مصرفي وضريبي محتمل، واحتمال انتهاك قانون الانتخابات بتقديم مبلغ نقدي لدانيالز.