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دراسة: وعي الإنسان لا يتوقف بعد الموت

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دراسة: وعي الإنسان لا يتوقف بعد الموت

منذ 34 دقيقة
دراسة: وعي الإنسان لا يتوقف بعد الموت

دراسة: وعي الإنسان لا يتوقف بعد الموت

كتب: الوطن

توصل علماء من الولايات المتحدة وألمانيا من خلال تجربة طموحة، كشفوا خلالها معلومات فريدة عن نشاط الدماغ في الحياة ولحظة الموت وبعدها مباشرة.

ووفقًا لـ"Vistanews" فأن الباحثين الذين اشتركوا في هذا المشروع الدولي تمكنوا من متابعة نشاط دماغ الإنسان في لحظة الوفاة، وتابعوا 9 مرضى ميؤوس من حالتهم الصحية، كان يتوقع موتهم في أي لحظة.

وشكل اكتشاف العلماء أدلة غير مباشرة على احتمال استمرار الحياة بعد موت جسم الإنسان أهم إنجاز لهم في هذه التجربة، واعتمد العلماء في هذا الاكتشاف على رصدهم زخما (نبضا) كهربائيا قويا منبعثا من دماغ الشخص بعد الموت، وفقًأ لصحيفة "البيان" الإماراتية.

وبعد وفاة الشخص، تصبح هذه الإشارات التي أطلقوا عليها اسم "انتشار الاكتئاب" مكثفة وأقوى مما في الحياة. واستنادا إلى هذا أعلن العلماء أن نظرية وجود الحياة بعد الموت ليست من دون أساس، ووفقا للباحثين.

والجدير بالذكر أن العديد من العلماء واثقون من أن وعي الإنسان لا يتوقف عن كينونته حتى بعد الموت.

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