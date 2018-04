بيع حفريات ديناصورات في مزاد علني بأسعار خيالية في باريس

أقيم مزاد علني لبيع حفريات الديناصورات بأسعار خيالية، أمس الأربعاء 11 أبريل، في باريس.

ووفقًا لما نقله موقع "سبوتنيك" عن شبكة "فرانس 24"، بيعت حفريتان عملاقتان لديناصورين، مقابل أكثر من مليون يورو لكل منهما، في المزاد الذي أقيم في دار مزادات بينوش وجيكيلو.

ووصل سعر حفرية لديناصور من فصيلة ديبلودوكس يبلغ طولها 12 مترًا، بعدما أعيد بناؤها على يد فريق من علماء الحفريات الإيطاليين، في نفس اليوم إلى 1.18 مليون يورو.

كما عرضت حفرية أخرى لديناصور صغير من نوع الوسوراوس، يبلغ طوله 3.8 متر في المزاد ويعود هيكله العظمي إلى نحو 140 مليون سنة، وينتمي إلى فصيلة من أحد أكثر أنواع الديناصورات شهرة في العالم.

وأعيد ترميم الحفرية التي اكتمل هيكلها العظمي بنسبة 60 في المئة، على يد ثلاثة أشخاص يعملون بدوام كامل لمدة ستة أشهر لاستعادة العظام والقطع المفقودة.

