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بالفيديو| أغنية جديدة بـ"الصعيدي" لتشجيع محمد صلاح

منذ 35 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: وكالات

"بتنادي تاني ليه.. هو انتي عايزة مني إيه.. ما انتي خلاص حبيتي غيري.. روحي للي حبتيه".. تلك هي كلمات أغنية من الفولكلور الصعيدي يتغنى بها محبي الموسيقى الشعبية، لكن السيناريست محمود صابر استخدم اللحن الفولكلوري بطريقة مختلفة للتعبير عن حبه للاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح، بعد أن وضع كلمات جديدة على اللحن.

وبحسب ما نشرته "روسيا اليوم"، أهدى السيناريست محمود صابر، أغنية للاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد تألقه في الفترة الأخيرة في "البريميرليج" ودوري أبطال أوروبا.

وكشف السيناريست لقانة "TEN"عن سر إهدائه أغنية لمحمد صلاح قائلا: "إنه رجل غزا أوربا، وأصبح أيقونة لمصر والعالم كله".

وأوضح صابر، أنه كتب الأغنية باللهجة الصعيدية نظرا لنشأته في الصعيد، كما أنه يريد أن يغني له شيئا من الثقافة المصرية، وذلك لأن جميع الأغاني التي أهدت له كانت بالأجنبية.

وتفوق صلاح على جميع لاعبي البريمرليغ بعدما ساهم بشكل مباشر في 50 هدفا لفريقه في جميع المسابقات، وذلك بتسجيله 39 هدفا وبصناعة 11 هدفا.

وبات النجم المصري أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 8 أهداف في موسم واحد في دوري الأبطال، وهو الرقم الذي وصل إليه زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو في نفس المباراة، بعدما سجل الهدف الثاني في مباراة الأمس.  

كما بات صلاح ثاني لاعب إفريقي يسجل 8 أهداف أو أكثر في موسم واحد في دوري أبطال أوروبا بعد الكاميروني صامويل إيتو.

ويقترب صلاح من معادلة رقم النجم الجزائري رابح ماجر كأكثر لاعب عربي يسجل في دوري أبطال أوروبا، حيث يمتلك صلاح حاليا 11 هدفا بفارق هدف واحد عن الأسطورة الجزائري.

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