آخر الأخبار

روسيا تنشر وثائق تاريخية تخص يوري جاجارين أول رائد فضاء في العالم

روسيا تنشر وثائق تاريخية تخص يوري جاجارين أول رائد فضاء في العالم

في اليوم العالمي لرواد الفضاء.. حوار نادر للتليفزيون المصري مع جاجارين

في اليوم العالمي لرواد الفضاء.. حوار نادر للتليفزيون المصري مع جاجارين

حذف مقطع فيديو جنسي "مزيف" لهيلاري كلينتون من الإنترنت

حذف مقطع فيديو جنسي "مزيف" لهيلاري كلينتون من الإنترنت

"فوربس": تحديث جديد من "أبل" يدمر هواتف "آيفون"

"فوربس": تحديث جديد من "أبل" يدمر هواتف "آيفون"

في اليوم العالمي لرواد الفضاء.. حوار نادر للتليفزيون المصري مع جاجارين

منذ 6 دقيقة
زيارة يوري جاجارين لمصر

زيارة يوري جاجارين لمصر

كتب: سعيد محمود

يعتبر هو أول رائد فضاء في العالم، جاء من أسرة بقرى روسيا تعمل بالفلاحة، لينطلق إلى الفضاء السرمدي ويدور حول الأرض، إنه رائد الفضاء يوري جاجارين، الذي تسبب في احتفال العالم باليوم العالمي لرواد الفضاء في 12 من أبريل كل عام.

تحدث العالم أجمع عن يوري جاجارين بوصفه أول رائد فضاء في العالم، وهي الضربة التي وجهها الاتحاد السوفيتي عام 1961 لأمريكا في حربهما التي كانت على جميع الأصعدة، قبل أن ترد الأخيرة الضربة بعد ثمانية أعوام وتنصب نيل أرمستروج كأول رجل يهبط على سطح القمر عام 1969.

ولطبيعة العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتي في الستينات، استضاف التليفزيون المصري الذي كان يطلق عليه "التليفزيون العربي" وقتها يوري جاجارين بسهولة، في حوار أجرته معه الإعلامية تماضر توفيق، تحدث فيه عن تجربته الفريدة وقتها، والشعور الذي أحس به قبل مهمته، وكيف تم تجهيزه لذلك، مؤكدا أنه كان يحلم منذ الصغر بالمقاتلات الجوي، وهو ما دفعه للالتحاق بسلاح الطيران الذي أهله لتلك المهمة الفضائية التي تحدث عنها الجميع.

 

أخبار متعلقة

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

فضيحة جديدة.. "واتساب" تعترف بمشاركة بيانات مستخدميها

فضيحة جديدة.. "واتساب" تعترف بمشاركة بيانات مستخدميها

فضيحة جديدة.. "واتساب" تعترف بمشاركة بيانات مستخدميها

جوجل يحتفل بالذكرى الـ86 لميلاد الفنان الراحل عمر الشريف

جوجل يحتفل بالذكرى الـ86 لميلاد الفنان الراحل عمر الشريف

احتفل محرك البحث العملاق جوجل بالذكرى الـ86 لميلاد الفنان العالمي الراحل عمر الشريف.

تعرف على تحديات "الحوت الأزرق" الـ50.. ولماذا تنتهي بالانتحار؟

تعرف على تحديات "الحوت الأزرق" الـ50.. ولماذا تنتهي بالانتحار؟

سبب اسم لعبة الحوت الأزرق، "Blue Whale"، رعبا في نفوس الكثيرين، تخطى مجرد القلق من لعبة على شبكة الإنترنت، خاصة بعد خبر انتحار ابن النائب البرلماني السابق....

صاحب لقب "جينيس" كأكبر معمر في العالم يكشف سر بقائه على قيد الحياة

صاحب لقب "جينيس" كأكبر معمر في العالم يكشف سر بقائه على قيد الحياة

منحت موسوعة جينيس للأرقام القياسية لقب أكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم للياباني ماسازو نوناكا.

بالفيديو| تاجر يتعرض لسرقة 100 ألف جنيه خلال أداء صلاة الجمعة

بالفيديو| تاجر يتعرض لسرقة 100 ألف جنيه خلال أداء صلاة الجمعة

عرض برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان"، مقطع فيديو يرصد سرقة 100 ألف جنيه من داخل سيارة بطريق "القاهرة - كفر