في اليوم العالمي لرواد الفضاء.. حوار نادر للتليفزيون المصري مع جاجارين

يعتبر هو أول رائد فضاء في العالم، جاء من أسرة بقرى روسيا تعمل بالفلاحة، لينطلق إلى الفضاء السرمدي ويدور حول الأرض، إنه رائد الفضاء يوري جاجارين، الذي تسبب في احتفال العالم باليوم العالمي لرواد الفضاء في 12 من أبريل كل عام.

تحدث العالم أجمع عن يوري جاجارين بوصفه أول رائد فضاء في العالم، وهي الضربة التي وجهها الاتحاد السوفيتي عام 1961 لأمريكا في حربهما التي كانت على جميع الأصعدة، قبل أن ترد الأخيرة الضربة بعد ثمانية أعوام وتنصب نيل أرمستروج كأول رجل يهبط على سطح القمر عام 1969.

ولطبيعة العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتي في الستينات، استضاف التليفزيون المصري الذي كان يطلق عليه "التليفزيون العربي" وقتها يوري جاجارين بسهولة، في حوار أجرته معه الإعلامية تماضر توفيق، تحدث فيه عن تجربته الفريدة وقتها، والشعور الذي أحس به قبل مهمته، وكيف تم تجهيزه لذلك، مؤكدا أنه كان يحلم منذ الصغر بالمقاتلات الجوي، وهو ما دفعه للالتحاق بسلاح الطيران الذي أهله لتلك المهمة الفضائية التي تحدث عنها الجميع.