آخر الأخبار

تعرف على "الناجي المعجزة" من كارثة الطائرة الجزائرية المنكوبة

تعرف على "الناجي المعجزة" من كارثة الطائرة الجزائرية المنكوبة

"نتفليكس" تسحب كل أفلامها من مهرجان كان

"نتفليكس" تسحب كل أفلامها من مهرجان كان

بسبب "بودرة أطفال".. مريض سرطان يربح 117 مليون دولار

بسبب "بودرة أطفال".. مريض سرطان يربح 117 مليون دولار

ما الذى يهدد عرش «فيس بوك»؟

ما الذى يهدد عرش «فيس بوك»؟

"نتفليكس" تسحب كل أفلامها من مهرجان كان

منذ 30 دقيقة
نتفليكس

نتفليكس

كتب: الوطن

قالت شركة نتفليكس إنها ستسحب كل أفلامها من مهرجان كان السينمائي، المقرر إقامته الشهر القادم، بعد أن منع المنظمون خوض أفلام الشركة مسابقاته لرفضها عرضها في دور السينما.

وقال تيد ساراندوس، مدير المحتوى في نتفليكس، أمس، في مقابلة مع مجلة فارايتي، إن عرض الأفلام في مهرجان كان لن يكون له معنى بعد أن غير قواعده.

كان مدير المهرجان تييري فريمو ذكر الشهر الماضي أن نتفليكس رفضت توزيع أفلامها في دور العرض بفرنسا، وبالتالي ستمنع من المنافسة في الحدث الذي يستمر 12 يوما، لكنه أوضح أن بوسع الشركة عرض أفلامها خارج المسابقات الرسمية، فيما قال ساراندوس لمجلة فارايتي إن نتفليكس لن تشارك خارج المنافسات "لا أظن أن هناك أي منطق في الخروج من المسابقات".

وتعتزم نتفليكس عرض 80 فيلما في العام الحالي لعملائها الذين يبلغ عددهم 109 ملايين على مستوى العالم.

 

أخبار متعلقة

«نتفليكس» ثورة تكنولوجية تهدد «صناعة السينما»

«نتفليكس» ثورة تكنولوجية تهدد «صناعة السينما»

"جن" أول مسلسل عربي لـ"نتفليكس".. والمؤلف: مغامرة غامضة عن المراهقين

"جن" أول مسلسل عربي لـ"نتفليكس".. والمؤلف: مغامرة غامضة عن المراهقين

فضيحة سبيسي الجنسية تكبد "نتفليكس" 39 مليون دولار خسائر

فضيحة سبيسي الجنسية تكبد "نتفليكس" 39 مليون دولار خسائر

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

فضيحة جديدة.. "واتساب" تعترف بمشاركة بيانات مستخدميها

فضيحة جديدة.. "واتساب" تعترف بمشاركة بيانات مستخدميها

فضيحة جديدة.. "واتساب" تعترف بمشاركة بيانات مستخدميها

جوجل يحتفل بالذكرى الـ86 لميلاد الفنان الراحل عمر الشريف

جوجل يحتفل بالذكرى الـ86 لميلاد الفنان الراحل عمر الشريف

احتفل محرك البحث العملاق جوجل بالذكرى الـ86 لميلاد الفنان العالمي الراحل عمر الشريف.

تعرف على تحديات "الحوت الأزرق" الـ50.. ولماذا تنتهي بالانتحار؟

تعرف على تحديات "الحوت الأزرق" الـ50.. ولماذا تنتهي بالانتحار؟

سبب اسم لعبة الحوت الأزرق، "Blue Whale"، رعبا في نفوس الكثيرين، تخطى مجرد القلق من لعبة على شبكة الإنترنت، خاصة بعد خبر انتحار ابن النائب البرلماني السابق....

صاحب لقب "جينيس" كأكبر معمر في العالم يكشف سر بقائه على قيد الحياة

صاحب لقب "جينيس" كأكبر معمر في العالم يكشف سر بقائه على قيد الحياة

منحت موسوعة جينيس للأرقام القياسية لقب أكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم للياباني ماسازو نوناكا.

احمي نفسك من تجسس هاتفك عليك بـ"6" خطوات

احمي نفسك من تجسس هاتفك عليك بـ"6" خطوات

بعد التاكد من أن التطبيقات التي نستخدمها بشكل يومي مثل "واتس آب" و"فيس بوك" و"سناب شات"، تتجسس على المستخدمين عبر الهواتف فمن الممكن أن تقع هذه البيانات الخاصة