"نتفليكس" تسحب كل أفلامها من مهرجان كان

نتفليكس
قالت شركة نتفليكس إنها ستسحب كل أفلامها من مهرجان كان السينمائي، المقرر إقامته الشهر القادم، بعد أن منع المنظمون خوض أفلام الشركة مسابقاته لرفضها عرضها في دور السينما.
وقال تيد ساراندوس، مدير المحتوى في نتفليكس، أمس، في مقابلة مع مجلة فارايتي، إن عرض الأفلام في مهرجان كان لن يكون له معنى بعد أن غير قواعده.
كان مدير المهرجان تييري فريمو ذكر الشهر الماضي أن نتفليكس رفضت توزيع أفلامها في دور العرض بفرنسا، وبالتالي ستمنع من المنافسة في الحدث الذي يستمر 12 يوما، لكنه أوضح أن بوسع الشركة عرض أفلامها خارج المسابقات الرسمية، فيما قال ساراندوس لمجلة فارايتي إن نتفليكس لن تشارك خارج المنافسات "لا أظن أن هناك أي منطق في الخروج من المسابقات".
وتعتزم نتفليكس عرض 80 فيلما في العام الحالي لعملائها الذين يبلغ عددهم 109 ملايين على مستوى العالم.
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