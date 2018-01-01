أندرتيكر يستعد لـ"معركة التابوت" ضد البلغاري روسيف في السعودية

يستعد أسطورة المصارعة الحرة أندرتيكر لمباراة جديدة بعد عودته إلى الحلبة في راسلمينيا 2018 وهزيمة جون سينا، حيث سيخوض "الحانوتي" مباراة "التابوت" ضد المصارع البلغاري المتألق روسيف، ضمن مباريات مهرجان "أعظم رويال رامبل" المقرر إقامته في استاد الملك عبدالله في جدة بالسعودية يوم 27 أبريل الجاري.

وتعتمد "مباراة التابوت" على أن يضع أحد اللاعبين خصمه داخل التابوت الخشبي ويغلق عليه لتنتهي المباراة بفوزه، فهل سينتصر "الحانوتي" أم يكون ذلك اليوم هو "يوم روسيف"؟.

وكان قد أشيع أن أندرتيكر، البالغ 53 عاما، اعتزل المصارعة العام الماضي في "راسلمينيا 33" بعد هزيمته على يد المصارع الشاب رومان رينز، حيث خلع "الحانوتي" قبعته ومعطفه وقفازيه وتركهما على الحلبة، وظن الجميع أنها نهاية "الرجل الميت"، ولكن ها هو يعود من جديد.