بالفيديو| تاجر يتعرض لسرقة 100 ألف جنيه خلال أداء صلاة الجمعة

أرشيفية
عرض برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان"، مقطع فيديو يرصد سرقة 100 ألف جنيه من داخل سيارة بطريق "القاهرة - كفر شكر"، ولحظة هروب المتهم بعد السرقة.
وكشف عاشور حسن، صاحب السيارة المسروقة، خلال مداخلة تليفونية بالبرنامج تفاصيل الواقعة، قائلًا إن السرقة تمت أثناء صلاة الجمعة، وانشغاله بالصلاة، لافتًا إلى أن المتهم كان يراقب السيارة من بداية الطريق.
وأضاف أنه تاجر ويستورد البضائع من الصين، وأنه حرر محضر بالواقعة، متابعًا: "دي فلوس ناس، وأنا واثق في الشرطة المصرية إنها هتجيب حقي، الشرطة والدولة هما إللي بيحموني".
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