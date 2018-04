صاحب لقب "جينيس" كأكبر معمر في العالم يكشف سر بقائه على قيد الحياة

منحت موسوعة جينيس للأرقام القياسية لقب أكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم للياباني ماسازو نوناكا.

ويعود السر، في بقاء نوناكا على قيد الحياة طوال هذه الفترة، في استخدامه للينابيع الساخنة وتناوله للحلويات، إذ تملك عائلته نزلا مخصصا للينابيع الساخنة على مر أربعة عقود، وفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

The secret to a long life? Hot springs and eating sweets, at least according to the world's oldest man #tictocnews pic.twitter.com/CGTwqB6knB