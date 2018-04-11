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صاحب لقب "جينيس" كأكبر معمر في العالم يكشف سر بقائه على قيد الحياة

منذ 56 دقيقة
صاحب لقب "جينيس" كأكبر معمر في العالم يكشف السر لبقائه على قيد الحياة

صاحب لقب "جينيس" كأكبر معمر في العالم يكشف السر لبقائه على قيد الحياة

كتب: وكالات

منحت موسوعة جينيس للأرقام القياسية لقب أكبر رجل معمر على قيد الحياة في العالم للياباني ماسازو نوناكا.

ويعود السر، في بقاء نوناكا على قيد الحياة طوال هذه الفترة، في استخدامه للينابيع الساخنة وتناوله للحلويات، إذ تملك عائلته نزلا مخصصا للينابيع الساخنة على مر أربعة عقود، وفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وبلغ المعمر الياباني نوناكا من العمر 112 عاما و259 يومًا، ويعيش في جزيرة هوكايدو شمالي البلاد، موسوعة جينيس كأكبر معمر في العالم، وحصل على الشهادة من نائب رئيس موسوعة جينيس، إريكا أوجاوا في منزله بجزيرة هوكايدو، وفقًا لموقع "سبوتنيك الروسي".

وولد نوناكا في 25 يوليو 1905، ونشأ في عائلة كبيرة وخلف والده في إدارة النزل الخاص بالعائلة.

يحرص نوناكا على النزول بشكل دائم إلى الينابيع الساخنة، فضلا عن تناوله الدائم للحلويات، وخصوصا الكعك، ووفقا لموقع "Abcnews" الأمريكي.

وكانت موسوعة جينيس قد اعتبرت نوناكا أكبر رجل معمر في العالم، بعد وفاة المعمر الإسباني، نونيز أوليفيرا، عن عمر ناهز 113 سنة في وقت سابق من هذا العام.

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