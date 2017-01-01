آخر الأخبار

صاحب لقب "جينيس" كأكبر معمر في العالم يكشف سر بقائه على قيد الحياة

صاحب لقب "جينيس" كأكبر معمر في العالم يكشف سر بقائه على قيد الحياة

رجل يقتل زوجته بالخطأ أثناء احتفاله بشفائها من السرطان

رجل يقتل زوجته بالخطأ أثناء احتفاله بشفائها من السرطان

بالفيديو| مقتل خمسيني بلكمة واحدة في الشارع

بالفيديو| مقتل خمسيني بلكمة واحدة في الشارع

للرجال فقط.. دراسة حديثة تكشف سر السعادة

للرجال فقط.. دراسة حديثة تكشف سر السعادة

بالفيديو| مقتل خمسيني بلكمة واحدة في الشارع

أمس PM 11:30
مقتل خمسيني بلكمة واحدة في الشارع

مقتل خمسيني بلكمة واحدة في الشارع

كتب: الوطن

لقى رجل خمسيني مصرعه، إثر تعرضه للكمة قوية ووجها له أحد المهاجمين في أحد شوارع لندن.

وتداول المستخدمون على مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته الشرطة للواقعة يظهر فيه "ديزموند أوبري" البالغ من العمر 51 عاماً وهو يحاول الهرب، قبل أن يتعرض للكمة من الخلف من قبل أحد المهاجمين أسقطته على الأرض، ومن ثم ركله المهاجم الآخر في صدره، قبل أن يهربا من المكان.

وفشل المسعفون، في إنقاذ حياة أوبري في مكان الحادث، قبل نقله إلى المستشفى، لانه كان فارق الحياة بعد وقت قصير، متأثراً بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها، وفقًا لما نقله "موقع 24" عن صحيفة "ميرور" البريطانية.

ووقعت الحادثة يوم 20 ديسمبر 2017، ولكن ولم تقبض الشرطة على المعتدين حتى الآن.

وأعلنت الشرطة، عن جائزة مالية مقدارها 20 ألف جنيه استرليني "34 ألف دولار"، لأي شخص يقدم معلومات مفيدة، تقود إلى القبض على الفاعلين. ولم تعتقل الشرطة حتى الآن أي شخص على صلة بالحادثة.

أخبار متعلقة

في ألمانيا.. شجار داخل محل حلاق سوري والشرطة تتدخل

في ألمانيا.. شجار داخل محل حلاق سوري والشرطة تتدخل

"شجار العائلة".. حاول قتل نجل شقيقته بسبب "الفلوس" في القناطر الخيرية

"شجار العائلة".. حاول قتل نجل شقيقته بسبب "الفلوس" في القناطر الخيرية

قائد المارينز الأمريكي في النرويج: شجار ضخم يمكن أن يبدأ في المنطقة

قائد المارينز الأمريكي في النرويج: شجار ضخم يمكن أن يبدأ في المنطقة

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

فضيحة جديدة.. "واتساب" تعترف بمشاركة بيانات مستخدميها

فضيحة جديدة.. "واتساب" تعترف بمشاركة بيانات مستخدميها

فضيحة جديدة.. "واتساب" تعترف بمشاركة بيانات مستخدميها

جوجل يحتفل بالذكرى الـ86 لميلاد الفنان الراحل عمر الشريف

جوجل يحتفل بالذكرى الـ86 لميلاد الفنان الراحل عمر الشريف

احتفل محرك البحث العملاق جوجل بالذكرى الـ86 لميلاد الفنان العالمي الراحل عمر الشريف.

تعرف على تحديات "الحوت الأزرق" الـ50.. ولماذا تنتهي بالانتحار؟

تعرف على تحديات "الحوت الأزرق" الـ50.. ولماذا تنتهي بالانتحار؟

سبب اسم لعبة الحوت الأزرق، "Blue Whale"، رعبا في نفوس الكثيرين، تخطى مجرد القلق من لعبة على شبكة الإنترنت، خاصة بعد خبر انتحار ابن النائب البرلماني السابق....

احمي نفسك من تجسس هاتفك عليك بـ"6" خطوات

احمي نفسك من تجسس هاتفك عليك بـ"6" خطوات

بعد التاكد من أن التطبيقات التي نستخدمها بشكل يومي مثل "واتس آب" و"فيس بوك" و"سناب شات"، تتجسس على المستخدمين عبر الهواتف فمن الممكن أن تقع هذه البيانات الخاصة

لاعب كرة شهير ينشر صورة لزوجته وهي تغسل قدميه

لاعب كرة شهير ينشر صورة لزوجته وهي تغسل قدميه

لاعب كرة شهير ينشر صورة لزوجته وهي تغسل قدميه