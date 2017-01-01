بالفيديو| مقتل خمسيني بلكمة واحدة في الشارع

لقى رجل خمسيني مصرعه، إثر تعرضه للكمة قوية ووجها له أحد المهاجمين في أحد شوارع لندن.

وتداول المستخدمون على مواقع التوصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته الشرطة للواقعة يظهر فيه "ديزموند أوبري" البالغ من العمر 51 عاماً وهو يحاول الهرب، قبل أن يتعرض للكمة من الخلف من قبل أحد المهاجمين أسقطته على الأرض، ومن ثم ركله المهاجم الآخر في صدره، قبل أن يهربا من المكان.

وفشل المسعفون، في إنقاذ حياة أوبري في مكان الحادث، قبل نقله إلى المستشفى، لانه كان فارق الحياة بعد وقت قصير، متأثراً بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها، وفقًا لما نقله "موقع 24" عن صحيفة "ميرور" البريطانية.

ووقعت الحادثة يوم 20 ديسمبر 2017، ولكن ولم تقبض الشرطة على المعتدين حتى الآن.

وأعلنت الشرطة، عن جائزة مالية مقدارها 20 ألف جنيه استرليني "34 ألف دولار"، لأي شخص يقدم معلومات مفيدة، تقود إلى القبض على الفاعلين. ولم تعتقل الشرطة حتى الآن أي شخص على صلة بالحادثة.