للرجال فقط.. دراسة حديثة تكشف سر السعادة

وجدت دراسة حديثة، أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية، أن السعادة بالنسبة للرجال ترتبط بمدى تقدمهم التعليمي مقارنة بآبائهم.

كما وجدت الدراسة أيضًا أن النساء لا يتأثرن كثيرا بما إذا فشلن في تحقيق نفس نجاح الآباء التعليمي، بحسب مجلة "نيوزويك" البريطانية.

وأوضح الباحثون أن الرجال الذين لم يصلوا إلى نفس الدرجة العلمية للآباء يخشون من التعرض للطلاق أو الفشل في حياتهم الزوجية.

وأجرى خبراء قسم السياسة الاجتماعية في الجامعة تحليل لبيانات نحو 50 ألف شخص من نحو 27 دولة أوروبية للتعرف على مدى تأثير النجاح الأكاديمي على رفاهية الشخص النفسية بحسب تقرير لمجلة التايمز البريطانية.

وصنف الباحثون مؤهلات المشاركين في الدراسة إلى مرتفع ومتوسط ومنخفض. وكلما أظهر المشاركون تحسن عن مستوى أبائهم انخفض مستوى الحزن والقلق لديهم، وعندما ينخفض مستواهم عن آبائهم يحدث العكس تماما.

وكشفت الدراسة عن أن 75% من الرجال الذين وصلوا إلى مستوى تعليمي متوسط في حين وصل آبائهم إلى مستوى تعليمي عالي كانوا أكثر عرضة للتعرض للحزن والقلق مقارنة بأقرانهم الذين حققوا مستوى تعليميا أعلى.

عُرضت الدراسة خلال المؤتمر السنوي لجمعية "علم الاجتماع البريطانية" بجامعة "نورثمبريا" في المملكة المتحدة.

ويقول مؤلفو الدراسة: "تشير نتائج دراستنا إلى أن دور الأصول الاجتماعية يكون أكثر ظهورا عند الرجال مقارنة بالنساء"، وفقًا لـ"موقع 24".