آخر الأخبار

بالفيديو| مقتل خمسيني بلكمة واحدة في الشارع

بالفيديو| مقتل خمسيني بلكمة واحدة في الشارع

للرجال فقط.. دراسة حديثة تكشف سر السعادة

للرجال فقط.. دراسة حديثة تكشف سر السعادة

فيديو| سيدة تنجو من الموت بأعجوبة بعد اقتحام سيارة لمتجر

فيديو| سيدة تنجو من الموت بأعجوبة بعد اقتحام سيارة لمتجر

دراسة تكشف عن الوقت اللازم لتكوين صداقة العمر

دراسة تكشف عن الوقت اللازم لتكوين صداقة العمر

للرجال فقط.. دراسة حديثة تكشف سر السعادة

منذ 21 دقيقة
سر السعادة للرجال يمكن في تقدمهم التعليمي

سر السعادة للرجال يمكن في تقدمهم التعليمي

كتب: الوطن

وجدت دراسة حديثة، أجرتها جامعة أكسفورد البريطانية، أن السعادة بالنسبة للرجال ترتبط بمدى تقدمهم التعليمي مقارنة بآبائهم.

كما وجدت الدراسة أيضًا أن النساء لا يتأثرن كثيرا بما إذا فشلن في تحقيق نفس نجاح الآباء التعليمي، بحسب مجلة "نيوزويك" البريطانية.

وأوضح الباحثون أن الرجال الذين لم يصلوا إلى نفس الدرجة العلمية للآباء يخشون من التعرض للطلاق أو الفشل في حياتهم الزوجية.

وأجرى خبراء قسم السياسة الاجتماعية في الجامعة تحليل لبيانات نحو 50 ألف شخص من نحو 27 دولة أوروبية للتعرف على مدى تأثير النجاح الأكاديمي على رفاهية الشخص النفسية بحسب تقرير لمجلة التايمز البريطانية.

وصنف الباحثون مؤهلات المشاركين في الدراسة إلى مرتفع ومتوسط ومنخفض. وكلما أظهر المشاركون تحسن عن مستوى أبائهم انخفض مستوى الحزن والقلق لديهم، وعندما ينخفض مستواهم عن آبائهم يحدث العكس تماما.

وكشفت الدراسة عن أن 75% من الرجال الذين وصلوا إلى مستوى تعليمي متوسط في حين وصل آبائهم إلى مستوى تعليمي عالي كانوا أكثر عرضة للتعرض للحزن والقلق مقارنة بأقرانهم الذين حققوا مستوى تعليميا أعلى.

عُرضت الدراسة خلال المؤتمر السنوي لجمعية "علم الاجتماع البريطانية" بجامعة "نورثمبريا" في المملكة المتحدة.

ويقول مؤلفو الدراسة: "تشير نتائج دراستنا إلى أن دور الأصول الاجتماعية يكون أكثر ظهورا عند  الرجال مقارنة بالنساء"، وفقًا لـ"موقع 24".

أخبار متعلقة

دراسة تكشف عن الوقت اللازم لتكوين صداقة العمر

دراسة تكشف عن الوقت اللازم لتكوين صداقة العمر

دراسة: 6 علامات "غبية" تدل على أنك تتمتع بذكاء استثنائي

دراسة: 6 علامات "غبية" تدل على أنك تتمتع بذكاء استثنائي

"الصحة": الانتهاء من أكبر دراسة نفسية على طلاب الثانوية

"الصحة": الانتهاء من أكبر دراسة نفسية على طلاب الثانوية

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

بعد الرنجة والفسيخ.. هذه أسلحتك لمحاربة الروائح الكريهة

بعد الرنجة والفسيخ.. هذه أسلحتك لمحاربة الروائح الكريهة

بعد الرنجة والفسيخ.. هذه أسلحتك لمحاربة الروائح الكريهة

فضيحة جديدة.. "واتساب" تعترف بمشاركة بيانات مستخدميها

فضيحة جديدة.. "واتساب" تعترف بمشاركة بيانات مستخدميها

فضيحة جديدة.. "واتساب" تعترف بمشاركة بيانات مستخدميها

بالفيديو| أندرتيكر يعود إلى راسلمينيا ويهزم جون سينا في 3 دقائق فقط

بالفيديو| أندرتيكر يعود إلى راسلمينيا ويهزم جون سينا في 3 دقائق فقط

فاجأ المصارع الأسطوري أندرتيكر، النجم جون سينا، في عرض "راسلمينيا 34" اليوم، وذلك بعد أسابيع من استفزازات سينا لأندرتيكر

"شم النسيم" منذ الفراعنة وحتى الآن.. الطقوس واحدة

"شم النسيم" منذ الفراعنة وحتى الآن.. الطقوس واحدة

يحتفل المصريون اليوم بعيد شم النسيم كبداية لفصل الربيع، الذى يعود الاحتفال به إلى ما يزيد عن 4700 عام، فهو أحد أعياد مصر الفرعونية.

جوجل يحتفل بالذكرى الـ86 لميلاد الفنان الراحل عمر الشريف

جوجل يحتفل بالذكرى الـ86 لميلاد الفنان الراحل عمر الشريف

احتفل محرك البحث العملاق جوجل بالذكرى الـ86 لميلاد الفنان العالمي الراحل عمر الشريف.